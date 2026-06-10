Copa do Mundo dos Migrantes e Refugiados de 2026: Esporte, Cultura e Integração em São Paulo

A edição de 2026 da Copa do Mundo dos Migrantes e Refugiados marca o início do calendário da competição, que reúne esporte, cultura e integração entre migrantes e refugiados em São Paulo. A competição conta com parceria da Prefeitura de São Paulo, do Governo do Estado e de instituições como a OAB-SP e a Defensoria Pública.

Evento no Museu do Futebol marca o início da edição de 2026 da Copa do Mundo dos Migrantes e Refugiados, que reúne esporte, cultura e integração entre migrantes e refugiados em São Paulo .

A competição, organizada pela ONG Identidade Humana Global, conta com parceria da Prefeitura de São Paulo, do Governo do Estado e de instituições como a OAB-SP e a Defensoria Pública. A edição de 2026 integra datas simbólicas de junho voltadas à causa migrante e refugiada, incluindo o Dia Nacional do Migrante, o Dia Mundial do Refugiado e o Dia Nacional do Imigrante.

A proposta é reforçar a visibilidade dessas populações por meio do esporte e da cultura, ampliando o debate público sobre migração e refúgio. No lançamento, serão apresentados os 18 times participantes, sendo 16 masculinos e dois femininos. Também será realizado o sorteio dos confrontos da primeira fase, que definirá o chaveamento inicial da competição. Além do torneio esportivo, a programação inclui atividades culturais e de integração, como o Sarau dos Migrantes e a Feira das Nações.

As iniciativas buscam incentivar o empreendedorismo e a troca cultural entre as comunidades participantes. Também estão previstas ações voltadas à cultura, à integração e à valorização das comunidades migrantes e refugiadas. A Copa teve coordenação assumida por Abdul Jarour em 2016, quando ainda estava ligada à ONG África do Coração. Após a suspensão durante a pandemia, o projeto foi retomado em 2022 pela Identidade Humana Global. Nesse processo, a nomenclatura passou de





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