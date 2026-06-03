Copa do Mundo de 2026: seleções com jogadores nascidos em outros países

A Copa do Mundo de 2026 será marcada por uma característica cada vez mais comum no futebol internacional: jogadores que defenderão países diferentes daqueles onde nasceram.

A Copa do Mundo de 2026 também será marcada por uma característica cada vez mais comum no futebol internacional: jogadores que defenderão países diferentes daqueles onde nasceram.

Seja por herança familiar, colonização histórica, fluxos migratórios ou processos de naturalização, dezenas de seleções chegarão ao torneio com atletas que trocaram o país de nascimento pela nação que escolheram representar. Dos 26 convocados para o Mundial, apenas Tahith Chong nasceu no território caribenho. Os outros 25 jogadores nasceram na Holanda, reflexo da ligação histórica entre os dois países.

A seleção, que será a primeira a disputar a Copa do Mundo em território americano, é formada por jogadores que escolheram defender a Holanda, país que é considerado um dos principais rivais da seleção caribenha. A Holanda tem uma longa história de seleções que viajaram ao Mundial com jogadores nascidos em outros países, mas a Copa do Mundo de 2026 será a primeira vez que a seleção caribenha disputará o torneio em território americano.

A seleção caribenha, que será a primeira a disputar a Copa do Mundo em território americano, é formada por jogadores que escolheram defender a Holanda, país que é considerado um dos principais rivais da seleção caribenha. A Holanda tem uma longa história de seleções que viajaram ao Mundial com jogadores nascidos em outros países, mas a Copa do Mundo de 2026 será a primeira vez que a seleção caribenha disputará o torneio em território americano.

A seleção caribenha, que será a primeira a disputar a Copa do Mundo em território americano, é formada por jogadores que escolheram defender a Holanda, país que é considerado um dos principais rivais da seleção caribenha. A Holanda tem uma longa história de seleções que viajaram ao Mundial com jogadores nascidos em outros países, mas a Copa do Mundo de 2026 será a primeira vez que a seleção caribenha disputará o torneio em território americano.

Na outra ponta da tabela estão oito seleções que viajarão ao Mundial apenas com atletas nascidos em seu próprio território: Brasil, África do Sul, Tchéquia, Colômbia, Suécia, Arábia Saudita, Áustria e Panamá. Promessa do México é o jogador mais novo da Copa do Mundo de 2026; conheça. Entre os casos envolvendo brasileiros, três jogadores defenderão outras seleções na Copa: Matheus Nunes (Portugal), Lucas Mendes (Catar) e Maurício (Paraguai)





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