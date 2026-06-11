A Copa do Mundo de 2026 começa nesta quinta-feira (11) com México x África do Sul no Estádio Azteca. A expectativa está em quem marcará o primeiro gol do torneio. Em 2022, Enner Valencia do Equador fez os dois gols na vitória sobre o Catar. Em edições anteriores, Yuri Gazinsky abriu o placar para a Rússia em 2018, Marcelo fez gol contra na estreia do Brasil em 2014, Siphiwe Tshabalala marcou para a África do Sul em 2010, e Philipp Lahm para a Alemanha em 2006.

Lista tem de Lahm a Enner Valencia . Bola rola nesta quinta-feira (11) para México x África do Sul no Estádio Azteca . A expectativa está em quem marcará o primeiro gol do torneio .

Em 2022, Enner Valencia do Equador fez os dois gols na vitória sobre o Catar. Em edições anteriores, Yuri Gazinsky abriu o placar para a Rússia em 2018, Marcelo fez gol contra na estreia do Brasil em 2014, Siphiwe Tshabalala marcou para a África do Sul em 2010, e Philipp Lahm para a Alemanha em 2006. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores.

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