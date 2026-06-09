Copa do Mundo de 2026: Maior Competição de Todos os Tempos

A Copa do Mundo de 2026 será a maior já realizada, com 48 seleções disputando o troféu em um total de 104 partidas. A seleção brasileira estreia na competição no sábado (13/06), contra a seleção do Marrocos.
A Copa do Mundo de 2026 será a maior já realizada, com 48 seleções disputando o troféu em um total de 104 partidas. A seleção brasileira estreia na competição no sábado (13/06), contra a seleção do Marrocos .
A equipe pega ainda depois Haiti (19/06) e Escócia (24/06) pela primeira fase da competição. Neste calendário interativo, é possível conferir as datas, horários e resultados dos jogos, além de verificar as tabelas com as classificações em cada grupo e as chaves das fases de mata-mata.
Além disso, a Copa do Mundo de 2026 será marcada por uma série de notícias e eventos que vão desde a guerra na Ucrânia até a visita de Xi Jinping à Coreia do Norte. A PEC da Liberdade ou Escravidão também é um tema que está sendo discutido, especialmente em relação ao regime de trabalho por hora proposto por Flávio Bolsonaro.
Outros temas que estão sendo abordados incluem a tentativa de manipular a Justiça com IA, a vida em um dos lugares mais quentes e úmidos do planeta e a enganação por uma mulher que dizia ser uma adolescente de 12 anos com autismo
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