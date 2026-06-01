Copa do Mundo de 2026: Irã exclui atacante Sardar Azmoun da lista e enfrenta problemas de visto para os EUA

A Federação Iraniana anunciou a lista de jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026, causando surpresa com a exclusão do atacante Sardar Azmoun, terceiro maior artilheiro da seleção. A ausência de Azmoun levantou suspeitas de motivação política, após críticas por fotos e apoio a protestos. Outros jogadores que criticaram o regime foram incluídos na lista, mas a seleção enfrenta problemas de visto para os Estados Unidos. A Copa do Mundo de 2026 será sediada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá, e o Irã fará sua estreia contra a Nova Zelândia no dia 15 de junho, em Los Angeles. No entanto, os jogadores ainda não obtiveram os vistos para viajar para os Estados Unidos, devido à tensão entre Teerã e Washington.
A Federação Iraniana anunciou a lista de jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026, causando surpresa com a exclusão do atacante Sardar Azmoun , terceiro maior artilheiro da seleção.
A ausência de Azmoun levantou suspeitas de motivação política, após críticas por fotos e apoio a protestos. Outros jogadores que criticaram o regime foram incluídos na lista, mas a seleção enfrenta problemas de visto para os Estados Unidos. A Copa do Mundo de 2026 será sediada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá, e o Irã fará sua estreia contra a Nova Zelândia no dia 15 de junho, em Los Angeles.
No entanto, os jogadores ainda não obtiveram os vistos para viajar para os Estados Unidos, devido à tensão entre Teerã e Washington
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