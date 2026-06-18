Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Copa do Mundo de 2026: Inglaterra vence Croácia, Colômbia estreia com vitória e Portugal empatia

Esportes News

Copa do Mundo de 2026: Inglaterra vence Croácia, Colômbia estreia com vitória e Portugal empatia
Copa Do Mundo De 2026InglaterraCroácia
📆6/18/2026 4:12 AM
📰Lance!
35 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 41% · Publisher: 51%

A Copa do Mundo de 2026 está em pleno andamento, com várias partidas realizadas na última quarta-feira (17). A Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2, enquanto a Colômbia estreou com uma vitória por 3 a 1 sobre o Uzbequistão. Já a Seleção de Portugal decepcionou ao empatar por 1 a 1 com a República Democrática do Congo.

A Copa do Mundo de 2026 está em pleno andamento, com várias partidas realizadas na última quarta-feira (17). A Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2, enquanto a Colômbia estreou com uma vitória por 3 a 1 sobre o Uzbequistão .

Já a Seleção de Portugal decepcionou ao empatar por 1 a 1 com a República Democrática do Congo. A Inglaterra contou com muitos craques em campo, como Harry Kane, Cristiano Ronaldo e Jude Bellingham. A Colômbia, por sua vez, foi impulsionada pela presença massiva da sua torcida no Estádio Azteca. O Uzbequistão conseguiu o empate com Fayzullaev, mas a alegria durou pouco.

A Colômbia voltou a tomar a frente com Luis Díaz e, no apagar das luzes, Campaz fechou o placar de cabeça. A Seleção de Portugal, comandada por Cristiano Ronaldo, apresentou uma atuação desorganizada e abaixo do esperado, parando na sólida defesa congolesa que garantiu o resultado histórico para o país africano

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lance! /  🏆 30. in BR

Copa Do Mundo De 2026 Inglaterra Croácia Colômbia Uzbequistão Portugal República Democrática Do Congo

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Argentina x Argélia: onde assistir ao vivo ao jogo da Copa do Mundo de 2026Argentina x Argélia: onde assistir ao vivo ao jogo da Copa do Mundo de 2026Veja horário da partida e prováveis escalações das seleções
Read more »

Copa do Mundo 2026: Inglaterra, Portugal e Colômbia estreiam nesta quarta-feiraCopa do Mundo 2026: Inglaterra, Portugal e Colômbia estreiam nesta quarta-feiraFinalizando os jogos da 1ª rodada do Mundial, a bola vai rolar para quatro partidas e terá a estreia de seleções importantes
Read more »

Como Jude Bellingham pode ser o craque da Inglaterra na Copa de 2026Como Jude Bellingham pode ser o craque da Inglaterra na Copa de 2026Destaque do Real Madrid reúne talento, liderança e experiência em grandes jogos para comandar os ingleses na busca pelo bicampeonato mundial
Read more »

Gana vence Panamá com gol nos acréscimos e lidera grupo na Copa do Mundo 2026Gana vence Panamá com gol nos acréscimos e lidera grupo na Copa do Mundo 2026Resumo da partida entre Gana e Panamá pela primeira rodada da Copa do Mundo de 2026, com análise do desempenho das equipes e contexto das seleções africanas no torneio.
Read more »



Render Time: 2026-06-18 07:16:47