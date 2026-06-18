Copa do Mundo de 2026: Inglaterra vence Croácia, Colômbia estreia com vitória e Portugal empatia

A Copa do Mundo de 2026 está em pleno andamento, com várias partidas realizadas na última quarta-feira (17). A Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2, enquanto a Colômbia estreou com uma vitória por 3 a 1 sobre o Uzbequistão. Já a Seleção de Portugal decepcionou ao empatar por 1 a 1 com a República Democrática do Congo.
A Copa do Mundo de 2026 está em pleno andamento, com várias partidas realizadas na última quarta-feira (17). A Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2, enquanto a Colômbia estreou com uma vitória por 3 a 1 sobre o Uzbequistão .
Já a Seleção de Portugal decepcionou ao empatar por 1 a 1 com a República Democrática do Congo. A Inglaterra contou com muitos craques em campo, como Harry Kane, Cristiano Ronaldo e Jude Bellingham. A Colômbia, por sua vez, foi impulsionada pela presença massiva da sua torcida no Estádio Azteca. O Uzbequistão conseguiu o empate com Fayzullaev, mas a alegria durou pouco.
A Colômbia voltou a tomar a frente com Luis Díaz e, no apagar das luzes, Campaz fechou o placar de cabeça. A Seleção de Portugal, comandada por Cristiano Ronaldo, apresentou uma atuação desorganizada e abaixo do esperado, parando na sólida defesa congolesa que garantiu o resultado histórico para o país africano
Copa Do Mundo De 2026 Inglaterra Croácia Colômbia Uzbequistão Portugal República Democrática Do Congo
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Argentina x Argélia: onde assistir ao vivo ao jogo da Copa do Mundo de 2026Veja horário da partida e prováveis escalações das seleções
Read more »
Copa do Mundo 2026: Inglaterra, Portugal e Colômbia estreiam nesta quarta-feiraFinalizando os jogos da 1ª rodada do Mundial, a bola vai rolar para quatro partidas e terá a estreia de seleções importantes
Read more »
Como Jude Bellingham pode ser o craque da Inglaterra na Copa de 2026Destaque do Real Madrid reúne talento, liderança e experiência em grandes jogos para comandar os ingleses na busca pelo bicampeonato mundial
Read more »
Gana vence Panamá com gol nos acréscimos e lidera grupo na Copa do Mundo 2026Resumo da partida entre Gana e Panamá pela primeira rodada da Copa do Mundo de 2026, com análise do desempenho das equipes e contexto das seleções africanas no torneio.
Read more »