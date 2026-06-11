Copa do Mundo de 2026: Início Marcado por Novo Formato e Tensões Geopolíticas nos Estados Unidos

A Copa do Mundo de 2026 começa com mudanças estruturais profundas e um cenário de forte tensão diplomática, especialmente entre Estados Unidos e Irã, além de polêmicas envolvendo a política de imigração do governo Trump.

A aguardada Copa do Mundo de 2026 tem seu pontapé inicial nesta quinta-feira, dia 11, com a partida inaugural entre México e África do Sul, realizada no icônico Estádio Azteca, na Cidade do México.

O evento, porém, não chega apenas com a expectativa esportiva, mas também carregado de complexidades geopolíticas e mudanças estruturais sem precedentes na história do torneio. Pela primeira vez, a competição será sediada por três nações simultaneamente: México, Canadá e Estados Unidos.

No entanto, a distribuição dos jogos revela um protagonismo americano esmagador, com os Estados Unidos recebendo 78 das 104 partidas previstas, concentrando quase todos os confrontos da fase de mata-mata, com exceção de apenas um jogo que ocorrerá em solo mexicano. Além da logística territorial, a FIFA implementou um formato inédito para esta edição. O número de seleções participantes saltou de 32, modelo vigente desde 1998, para 48 equipes.

Na fase de grupos, os países foram divididos em 12 grupos de quatro integrantes cada. A regra de classificação também mudou: os dois primeiros de cada grupo avançam automaticamente, juntamente com os oito melhores terceiros colocados. Isso resulta em 32 classificados para a fase eliminatória, o que introduz uma rodada adicional de mata-mata, tornando a jornada até a final ainda mais exaustiva e competitiva para os atletas.

Dos 16 estádios selecionados, apenas dois estão no Canadá e três no México, consolidando a hegemonia dos Estados Unidos como a sede principal do evento. Contudo, o clima de celebração é contrastado por graves tensões diplomáticas, especialmente no eixo Estados Unidos e Irã. A relação hostil entre os governos, exacerbada por conflitos iniciados em fevereiro pelos americanos e por Israel, infiltrou-se diretamente no esporte. A seleção do Irã, classificada para o torneio, enfrenta obstáculos severos para atuar em solo americano.

Jogadores da equipe foram vistos utilizando broches com a inscrição #168, uma referência às vítimas de um ataque dos EUA a uma escola em Minab. A situação tornou-se tão crítica que a delegação iraniana, que originalmente se hospedaria em Tucson, no Arizona, foi forçada a mudar seus planos para Tijuana, no México, após o governo dos Estados Unidos sinalizar que não permitiria que a comissão técnica e os jogadores pernoitassem em território americano durante o evento.

Além disso, a concessão de vistos foi marcada por atrasos e negativas, com muitos membros da comissão técnica sendo barrados e os jogadores recebendo a autorização apenas na última semana. A hostilidade estendeu-se aos torcedores, com o governo Trump anunciando a retirada da cota de 8% dos ingressos que seria destinada aos iranianos em jogos da sua seleção. As políticas anti-imigração do governo republicano também atingiram outros competidores e profissionais do futebol.

O atacante iraquiano Aymen Hussein, por exemplo, foi detido e submetido a um interrogatório de sete horas imediatamente após seu pouso em Chicago. Simultaneamente, o fotógrafo oficial da delegação do Iraque teve seus dados pessoais e conteúdos de seu celular vasculhados, resultando na negação de sua entrada nos Estados Unidos. O caso mais emblemático e controverso, porém, envolve o árbitro somali Omar Artan.

Reconhecido como um dos melhores de seu continente e tendo apitado a final da Champions League africana, Artan foi escalado pela FIFA para a Copa, mas teve sua entrada negada no aeroporto de Miami, sendo obrigado a retornar para a Somália. A comunidade somali tem sido alvo recorrente da retórica depreciativa de Donald Trump, que frequentemente se refere ao país como nação de quarto mundo.

Recentemente, operações do ICE em Minneapolis resultaram em violência e mortes, aumentando a tensão entre a comunidade imigrante e o governo. Diante de tais crises, a FIFA tem adotado uma postura de cautela, evitando confrontos diretos com a administração americana. O presidente da entidade, Gianni Infantino, manifestou pesar em relação ao impedimento do árbitro Omar Artan, descrevendo a situação como lamentável.

No entanto, Infantino admitiu que a FIFA não possui controle total sobre as políticas de imigração e segurança nacional dos países-sede, afirmando que a organização trabalha nos bastidores para tentar compreender a situação e mitigar os danos. O cenário deixa claro que a Copa de 2026 não será apenas um teste de habilidade técnica no gramado, mas também um reflexo das profundas fraturas políticas e sociais que definem a era atual





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