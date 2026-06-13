A Copa do Mundo de 2026 enfrentará condições de calor extremas, segundo cientistas. A edição mais semelhante foi a de 1994, que também ocorreu durante o verão norte-americano. De lá para cá, as mudanças climáticas agravaram a situação. Os jogos também se tornaram ainda mais intensos. Por outro lado, as seleções estão mais preparadas para lidar com o calor.

A Copa do Mundo de 2026 enfrentará condições de calor extremas, segundo cientistas. A edição mais semelhante foi a de 1994, que também ocorreu durante o verão norte-americano.

De lá para cá, as mudanças climáticas agravaram a situação. Os jogos também se tornaram ainda mais intensos.

Por outro lado, as seleções estão mais preparadas para lidar com o calor. O fisiologista Cláudio Pavanelli, com passagens por clubes como Corinthians, Santos, Palmeiras, Atlético-MG e Flamengo, mora há mais de dez anos na Flórida, um dos estados mais quentes dos EUA. Pela sua experiência, o país sempre se preocupou muito com questões climáticas durante eventos esportivos e não será diferente no Mundial de 2026.

No entanto, entende que o calor será, sim, um desafio, especialmente pelas condições em que os jogadores chegam. - A maior preocupação é que a maioria dos atletas vem do fim de temporada. Imagina você, no fim da temporada, ter que encarar jogos tão importantes e com temperaturas elevadas.

Isso causa um estresse psíquico, lógico, mas também físico: desidratação, aumento da temperatura interna do corpo, queda de performance, sensação de fadiga muscular, maior número de erros nos finais dos jogos, elevado risco de lesões musculares e aumento do tempo necessário para recuperação entre as partidas - afirmou Cláudio Pavanelli. A temperatura de 30ºC em dia seco e com brisa é muito diferente da mesma temperatura em dia de alta umidade e pouco vento.

Um estudo da Rede Mundial de Atribuição (WWA, na sigla em inglês) analisou todos os futuros jogos a partir do índice de Temperatura do Bulbo e Globo Úmido (WBGT), também usado pela FIFPRO, entidade que representa os jogadores profissionais globalmente. Quando o índice WBGT é registrado acima de 26ºC, há risco de estresse térmico e impacto no desempenho dos atletas, cenário previsto para 1/4 das partidas da Copa do Mundo.

Já se o índice WBGT superar 28°C, existe risco de problemas de saúde mais sérios para jogadores e torcedores - a previsão é de que isso aconteça em 5% dos confrontos. Nesses casos, o adiamento dos jogos é recomendado pela FIFPRO.

Diêgo Augusto, que faz PhD na área e coordena o departamento de ciência esportiva da base do Vasco, explicou ao que pesquisas recentes mostram que jogos em alta temperatura modulam o comportamento dos atletas, reduzindo as ações em alta intensidade. Isso ocorre pelo aumento do estresse cardiovascular, devido à competição pelo fluxo sanguíneo entre a dissipação do calor pela pele e o suprimento de oxigênio aos músculos ativos.

Além disso, o calor pode comprometer funções cognitivas importantes para o jogo de futebol, como a atenção e a tomada de decisão. A decisão da Copa do Mundo de 1994, entre Brasil e Itália, realizada em Pasadena, na Califórnia, registrou temperatura acima dos 35ºC. Já a decisão deste ano, que será em Nova Jersey, não deverá passar dos 30ºC.

Ainda assim, devido aos demais fatores, o estudo entende que o risco de que a marca de 26°C na escala WBGT seja ultrapassada é duas vezes maior do que era 32 anos atrás. Os jogos da Copa do Mundo de 2026 foram mais localizadas, especialmente em Dallas e Pasadena. Agora, a previsão é de que o impacto do calor seja generalizado, consequência dos efeitos do aquecimento global neste século.

Por outro lado, as arenas climatizadas protegerão os jogadores. No entanto, o impacto em áreas externas dos estádios e festivais ao ar livre preocupa. O levantamento da WWA prevê 33% de chances de que o índice WBGT ultrapasse 28ºC às 12h em Atlanta, Dallas e Houston nos dias das partidas. Em campo, as comissões técnicas estão muito mais preparadas para lidar com o calor e qualquer outro fator que impacte o desempenho físico e técnico dos jogadores.

De acordo com Cláudio Pavanelli, a preparação física começou a ser efetivamente valorizada em 1994. Atualmente, a utilização da ciência no esporte é muito mais ampla e as seleções estão mais preparadas para lidar com o calor





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