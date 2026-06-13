Copa do Mundo de 2026: desafio para as emissoras brasileiras

As emissoras brasileiras enfrentam um desafio inédito para encontrar uma voz capaz de ocupar o espaço deixado pelo coração dos torcedores que acompanham os jogos da Globo. Com a transmissão pulverizada entre televisão, streaming e plataformas digitais, a disputa pela memória afetiva do público também será dividida.

A Copa do Mundo de 2026 enfrentará um desafio inédito para as emissoras brasileiras : encontrar uma voz capaz de ocupar o espaço deixado pelo coração dos torcedores que acompanham os jogos da Globo.

Por décadas, o narrador foi sinônimo de jogo da Seleção Brasileira na TV aberta - e ele continuará dando voz à narração, só que agora no SBT, e só nos jogos do Brasil. Com a transmissão pulverizada entre televisão, streaming e plataformas digitais, a disputa pela memória afetiva do público também será dividida. O Grupo Globo escolheu o narrador para ocupar o espaço deixado por Galvão, que não comandará a emissora na Copa.

O novo narrador carrega um estilo mais moderno, de bordões fortes e ritmo acelerado, e a missão é grande: ser a voz dos jogos do Brasil justamente em uma Copa sem Galvão no comando da emissora. Além dele, outros nomes aparecem entre os que ajudam a formar um elenco de narradores com estilos diferentes. Luiz Carlos Jr. representa a voz mais clássica do canal, enquanto Paulo Andrade chega com a bagagem do futebol internacional.

Villani aposta em emoção, Renata consolidou espaço como uma das principais narradoras do país, e Dandan conversa com um público acostumado a transmissões mais leves. A Ge TV, aposta digital do Grupo Globo, entra na Copa com perfil próprio, disputando audiência em um território mais próximo das redes sociais, onde a narração precisa dividir espaço com reação, comentário e interação. Nomes como, ex-ESPN, ajudaram a transformar jogos em eventos de comunidade, com humor, improviso e participação do público.

A chegada de, ex-ESPN, reforça a ambição do canal, que terá todos os 104 jogos do Mundial e deve ser o principal ponto de encontro de quem não acompanha futebol apenas pela TV. Já a ESPN chega à Copa mais como marca de cobertura, análise e bastidor do que como dona da narração central dos jogos no Brasil.

Ainda assim, nomes conhecidos do público esportivo, como, mantêm a emissora no debate em torno do Mundial, especialmente para quem acompanha o torneio também pela leitura tática e pelo comentário





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