Copa do Mundo de 2026: conheça as 16 cidades-sede e seus estádios

A Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, terá 16 cidades-sede. Este guia apresenta cada cidade, seus estádios e a importância no maior torneio de futebol do planeta.

A Copa do Mundo de 2026 será realizada por três países anfitriões - Estados Unidos, Canadá e México - e contará com 16 cidades-sede, cada uma com seu estádio preparado para receber_partidas do maior torneio de futebol do planeta.

Entre as cidades canadenses, Vancouver, na província da Colúmbia Britânica, terá o BC Place, estádio com teto retrátil e capacidade para 54 mil torcedores, que sediará sete jogos, incluindo dois da seleção anfitriã canadense na fase de grupos. Toronto, a maior cidade do Canadá, também será sede e receberá seis partidas, entre elas a estreia histórica do Canadá como país-sede em um Mundial masculino.

O estádio, rebatizado pela FIFA como Toronto Stadium, terá capacidade ampliada para cerca de 45 mil pessoas e sediará cinco jogos da fase de grupos e um confronto eliminatório. O México terá três cidades-sede. A Cidade do México, capital do país, receberá o jogo de abertura no lendário Estádio Azteca, que se tornará o primeiro no mundo a sediar partidas de três Copas do Mundo (1970, 1986 e 2026).

Com capacidade para mais de 80 mil torcedores, a arena sediará cinco jogos, entre eles confrontos da fase de grupos e do mata-mata. Guadalajara, berço do mariachi e da tequila, sediará quatro partidas da fase de grupos no moderno Estádio Akron, com capacidade para cerca de 48 mil torcedores e casa do tradicional Chivas. A cidade também receberá jogos de seleções como Espanha, Uruguai e Colômbia.

Monterrey, conhecida como "Sultana do Norte", será a terceira cidade mexicana e sediará seis partidas no Estádio BBVA, também chamado de Estadio Monterrey, com capacidade para 53,5 mil torcedores e vista para a Sierra Madre Oriental. A arena receberá confrontos da fase de grupos que envolverão Coreia do Sul, África do Sul, Japão e Tunísia, e a cidade, lar das apaixonadas torcidas de Monterrey e Tigres, promete uma festa vibrante.

Entre as cidades norte-americanas, Atlanta terá papel de destaque ao receber oito partidas, incluindo uma das semifinais, no Mercedes-Benz Stadium, uma das arenas mais avançadas dos EUA. A cidade, de forte relevância econômica e cultural, possui excelente infraestrutura para turistas.

Boston, cidade histórica e acadêmica, sediará cinco jogos da fase de grupos, um da fase de 32 avos e um das quartas de final no Gillette Stadium, e já foi palco de Copas do Mundo de 1994 e das edições femininas de 1999 e 2003. Dallas, com sua forte cultura esportiva e arquitetura moderna, será a sede com o maior número de partidas: nove jogos, incluindo uma semifinal, no AT&T Stadium, casa do Dallas Cowboys, que comporta mais de 80 mil torcedores.

A cidade já recebeu jogos da Seleção Brasileira e clássicos europeus. Outra cidade histórica dos EUA que sediará partidas é a Filadélfia, com seis jogos no Lincoln Financial Field, também palco da Copa de 1994. No total, as 16 cidades distribuirão os 104 jogos da Copa de 2026, garantindo uma experiência diversificada para torcedores de todo o mundo, combinando modernos estádios, rica cultura local e tradição futebolística em cada sede





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