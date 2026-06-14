Copa do Mundo de 2026: Brasil pronto para enfrentar as melhores seleções do mundo

A Copa do Mundo de 2026 está prestes a começar e o Brasil está pronto para enfrentar as melhores seleções do mundo. A programação da competição inclui quatro partidas válidas pelos grupos E e F, com a Costa do Marfim enfrentando o Equador às 20h00.

A Copa do Mundo de 2026 está prestes a começar e o Brasil está pronto para enfrentar as melhores seleções do mundo . A programação da competição inclui quatro partidas válidas pelos grupos E e F, com a Costa do Marfim enfrentando o Equador às 20h00.

O guia de acompanhamento do torneio foi pensado para facilitar o acompanhamento da competição e oferecer uma visão completa da caminhada das seleções rumo ao título mais importante do futebol mundial. A seleção do Brasil, liderada pelo técnico Carlo Ancelotti, enfrentou seleções em 33 oportunidades ao longo da história, incluindo a Iugoslávia e os Emirados Árabes.

A seleção da Holanda estreou com derrota na Copa de 1930 e na última edição, em 2022, no Qatar, estreou com vitória diante do time de Senegal. A atual campeã do mundo, a seleção de Lionel Scaloni, alia organização coletiva, versatilidade e talento para chegar entre as principais candidatas ao título. A equipe carioca já enfrentou seleções em 33 oportunidades ao longo da história, incluindo a Iugoslávia e os Emirados Árabes.

A seleção da Holanda estreou com derrota na Copa de 1930 e na última edição, em 2022, no Qatar, estreou com vitória diante do time de Senegal. A atual campeã do mundo, a seleção de Lionel Scaloni, alia organização coletiva, versatilidade e talento para chegar entre as principais candidatas ao título. A equipe carioca já enfrentou seleções em 33 oportunidades ao longo da história, incluindo a Iugoslávia e os Emirados Árabes.

A seleção da Holanda estreou com derrota na Copa de 1930 e na última edição, em 2022, no Qatar, estreou com vitória diante do time de Senegal. A atual campeã do mundo, a seleção de Lionel Scaloni, alia organização coletiva, versatilidade e talento para chegar entre as principais candidatas ao título. A equipe carioca já enfrentou seleções em 33 oportunidades ao longo da história, incluindo a Iugoslávia e os Emirados Árabes.

A seleção da Holanda estreou com derrota na Copa de 1930 e na última edição, em 2022, no Qatar, estreou com vitória diante do time de Senegal. A atual campeã do mundo, a seleção de Lionel Scaloni, alia organização coletiva, versatilidade e talento para chegar entre as principais candidatas ao título





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