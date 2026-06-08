Copa do Mundo de 2023:_recordes de receita e críticas por custos elevados para torcedores

A Copa do Mundo de 2023, com 48 seleções e 104 jogos, promete quebrar recordes de arrecadação, mas enfrenta críticas devido aos altos preços de ingressos, hospedagem e transporte. A FIFA adotou preços dinâmicos e distribuiu uma cota limitada de ingressos acessíveis, enquanto a demanda por hospedagem ficou abaixo do esperado em várias cidades-sede.

O torneio, que começa nesta quinta-feira, dia 11, promete quebrar recordes dentro e fora de campo. Com 48 seleções espalhadas por 16 cidades da América do Norte e um total de 104 partidas, a competição ampliou sua escala a um nível inédito.

Enquanto vende a edição como a maior da história, muitos torcedores descobriram rapidamente que o espetáculo também pode entrar para os livros como o Mundial mais caro já realizado. A expansão do torneio criou um mercado gigantesco para a venda de mais de 6 milhões de ingressos. Antes mesmo de conhecerem detalhes sobre disponibilidade e valores, os fãs já enfrentavam uma dúvida central: quanto custaria acompanhar seus times presencialmente? A resposta veio aos poucos - e desagradou parte do público.

Os preços começaram na casa das centenas de dólares e chegaram a custar milhares. No centro das críticas está o sistema de preços dinâmicos adotado pela FIFA, que ajusta os valores conforme a demanda. Para os consumidores, o resultado tem sido uma experiência marcada por oscilações constantes de preços e dificuldade para planejar gastos.

A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, declarou: 'Ninguém deve ser manipulado a pagar preços exorbitantes por ingressos, e os torcedores devem poder confiar que os ingressos que comprarem serão os que receberão'. Quando os EUA, o Canadá e o México receberam o direito de sediar o torneio, a organização enxergou o mercado norte-americano como uma oportunidade de ampliar receitas. Cerca de 75% dos jogos serão disputados em território americano.

A estratégia comercial da FIFA cresceu significativamente desde a Copa de 1994. Após a pandemia, a procura por grandes eventos esportivos aumentou, e a entidade decidiu adaptar sua estratégia para aproveitar esse movimento. A FIFA passou a adotar uma política de arrecadação diferente daquela utilizada em edições anteriores. Antigamente, os ingressos eram vendidos com foco em manter parte dos preços acessíveis aos torcedores mais engajados.

Agora, a estratégia busca capturar o máximo possível da disposição de pagamento do mercado. O objetivo é fortalecer os cofres da entidade e, posteriormente, redistribuir recursos entre suas 211 associações nacionais filiadas.

'A FIFA tirou isso do torcedor comum e está vendendo para o maior lance', disse Davie Hood, torcedor escocês que desembolsou US$ 1.800 por três ingressos para acompanhar os jogos da fase de grupos de sua seleção. No entanto, os gastos de Hood não terminaram na compra dos bilhetes. Assim como milhares de outros escoceses, ele encontrou preços elevados de hospedagem em Boston e decidiu ficar em Providence, no estado de Rhode Island.

Para reduzir custos de deslocamento, um grupo de torcedores organizou uma frota de ônibus escolares até o estádio em Foxborough, Massachusetts, evitando pagar US$ 95 por pessoa no transporte especial saindo de Boston. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, argumenta que os preços refletem o que os consumidores estão dispostos a pagar. Segundo ele, é mais eficiente para a entidade capturar essa receita do que permitir que o dinheiro fique com cambistas.

A FIFA afirma já ter vendido 90% dos cerca de 6 milhões de ingressos disponíveis. A expectativa é que parte dessa arrecadação financie uma distribuição recorde de US$ 2,7 bilhões para o desenvolvimento do futebol ao longo dos próximos quatro anos. O montante representa um crescimento de oito vezes em relação ao início da gestão de Infantino. Um porta-voz da FIFA declarou: 'A FIFA está simplesmente cumprindo seus objetivos estatutários, que são investir no desenvolvimento do futebol'.

Diante das críticas, a entidade anunciou no fim do ano passado uma cota limitada de ingressos a US$ 60 para todas as partidas do torneio. Os bilhetes foram destinados às federações participantes para distribuição entre torcedores considerados mais assíduos. A oferta, entretanto, é pequena diante da demanda: apenas 1.000 ingressos por partida, totalizando 104 mil entradas de um universo de 6 milhões. Enquanto os torcedores calculam os custos da viagem, alguns setores da economia local começam a demonstrar preocupação.

Apesar das projeções otimistas feitas inicialmente, dezenas de partidas ainda possuem assentos disponíveis, e a demanda por hospedagem ficou abaixo do esperado em várias cidades-sede. Cerca de 80% dos hotéis nas cidades que receberão jogos registraram reservas inferiores às estimativas iniciais. Os hoteleiros 'começaram a ficar um pouco apreensivos' quando perceberam as distâncias que muitos torcedores precisariam percorrer para acompanhar suas seleções, afirmou Steve Nicholas, diretor-gerente do Noble Investment Group, empresa que possui hotéis em sete cidades-sede nos Estados Unidos.

Barreiras relacionadas a vistos e preocupações geopolíticas também estariam afetando a procura internacional, segundo a associação do setor hoteleiro. Nos bastidores da organização, outro ponto de atrito envolve os custos assumidos pelas cidades-sede





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