Copa do Mundo de 2002: Brasil conquista pentacampeonato invicto

A Copa do Mundo de 2002 foi a primeira a ser realizada na Ásia, com a França e Coreia do Sul como co-anfitriãs. O Brasil conquistou o pentacampeonato sob o comando de Scolari, com destaque para Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho. O torneio teve zebras, como a eliminação da França e a surpreendente campanha da Coreia do Sul até as semifinais.

O capitão Cafu ergue a Taça da Copa do Mundo de 2002 no Estádio de Yokohama, celebrando a conquista invicta do penta campeonato mundial da Seleção Brasil eira.

A Copa do Mundo de 2002 foi a primeira a ser realizada na Ásia, com a França e Coreia do Sul como co-anfitriãs. O Brasil conquistou o pentacampeonato sob o comando de Scolari, com destaque para Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho. O torneio teve zebras, como a eliminação da França e a surpreendente campanha da Coreia do Sul até as semifinais





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