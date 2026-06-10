Copa do Mundo de 1990: Defesa, emoção e a glória alemã na Itália

A Copa de 1990 na Itália foi marcada por futebol defensivo, baixa média de gols e a histórica campanha de Camarões. O Brasil foi eliminado pela Argentina nas oitavas, enquanto a Alemanha Ocidental conquistou o título de forma invicta.
A Copa do Mundo de 1990, realizada na Itália, ficou marcada por um futebol excessivamente defensivo e pragmático, com a menor média de gols da história (2,21 por jogo) e recorde de cartões vermelhos.
A Seleção Brasileira, sob o comando de Sebastião Lazaroni, adotou o contestado esquema 3-5-2, abandonando a tradicional identidade ofensiva. A equipe passou pela fase de grupos com três vitórias magras, mas foi eliminada nas oitavas de final pela Argentina, em um clássico tenso marcado pela polêmica da "água batizada" oferecida ao lateral Branco. A derrota precoce gerou enorme frustração no país e intensas críticas ao estilo de jogo burocrático.
Apesar do cenário defensivo, o torneio foi palco de uma das histórias mais emocionantes do futebol mundial. A seleção de Camarões, apelidada de "Leões Indomáveis", surpreendeu o planeta ao derrotar a Argentina de Maradona na partida de abertura. Liderados pelo veterano Roger Milla, de 38 anos, os camaroneses encantaram o mundo com suas comemorações dançantes na bandeirinha de escanteio e avançaram ineditamente até as quartas de final, quebrando barreiras para o futebol africano.
A Copa também viu o surgimento do atacante Salvatore Schillaci, que saiu do banco para se tornar o artilheiro e herói da Itália anfitriã. A grande coroação da edição foi a seleção da Alemanha Ocidental, que disputava seu último torneio antes da reunificação. Sob a liderança técnica de Lothar Matthäus e o comando de Franz Beckenbauer, a equipe germânica exibiu um futebol maduro e vertical, superando dramas e arbitragens polêmicas.
Na final, em Roma, a Alemanha derrotou a Argentina por 1 a 0, garantindo o tricampeonato e a revanche de 1986. A vitória consolidou o poder coletivo e a imposição física alemã, encerrando um Mundial que, apesar do baixo nível técnico e do excesso de passes para trás, trouxe momentos inesquecíveis de superação e emoção
Copa Do Mundo 1990 Alemanha Ocidental Seleção Brasileira Camarões Futebol Defensivo
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Copa do Mundo: entenda critérios de desempate e classificação na fase de gruposA Copa do Mundo terá um formato inédito. Pela primeira vez, 48 seleções disputarão o torneio, divididas em 12 grupos de quatro equipes.
Read more »
O mundo em uma xícara: edição especial Copa do Mundo 2026Além das estratégias e técnicas do futebol, o café também revela as diferenças culturais entre as nações
Read more »
Copa do Mundo de 1934: futebol, fascismo e a vitória histórica da ItáliaA edição de 1934, sediada na Itália, foi moldada pela política de Mussolini, introduziu eliminações diretas e destacou o técnico Vittorio Pozzo e os jogadores oriundi na conquista italiana.
Read more »
Copa do Mundo marca início oficial de nova fase da televisão brasileira com a DTV+Por enquanto, a DTV+ está em fase experimental no Rio, em São Paulo e Brasília. Para acessar a novidade, é preciso ter um kit com conversor, antena e controle remoto.
Read more »