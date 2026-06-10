Copa do Mundo de 1966: um torneio marcado por polêmicas e surpresas

A Copa do Mundo de 1966 foi um evento que reuniu as melhores seleções do mundo em um torneio emocionante e cheio de surpresas. A Inglaterra foi a grande escolhida para sediar o evento e a seleção inglesa apresentou uma nítida e profunda transformação tática. O Brasil, vencedor de dois títulos consecutivos, apresentou uma preparação caótica e foi eliminado na fase de grupos. O público europeu testemunhou o desabrochar monumental da seleção de Portugal e a surpreendente Coreia do Norte protagonizou a maior zebra da época.

A Copa do Mundo de 1966 foi um torneio marcado por polêmicas e surpresas. A Inglaterra foi a grande escolhida para sediar o evento, celebrando o centenário das regras do futebol.

O comitê organizador britânico montou uma infraestrutura imponente em oito estádios emblemáticos, com o Estádio de Wembley em Londres como a grande catedral e o coração pulsante da competição. A seleção inglesa, liderada pelo técnico Alf Ramsey, apresentou uma nítida e profunda transformação tática, priorizando a força física e a forte marcação. O Brasil, vencedor de dois títulos consecutivos, apresentou uma preparação caótica e foi eliminado na fase de grupos.

O público europeu testemunhou o desabrochar monumental da seleção de Portugal, liderada pelo genial Eusébio, e a surpreendente Coreia do Norte protagonizou a maior zebra da época. A final entre a Inglaterra e a Alemanha Ocidental foi marcada por polêmicas de arbitragem e foi vencida pela Inglaterra, que ergueu a Taça Jules Rimet após uma vitória histórica e repleta de drama no Estádio de Wembley





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