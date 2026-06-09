Copa do Mundo de 1934: futebol, fascismo e a vitória histórica da Itália

A edição de 1934, sediada na Itália, foi moldada pela política de Mussolini, introduziu eliminações diretas e destacou o técnico Vittorio Pozzo e os jogadores oriundi na conquista italiana.

A Copa do Mundo de 1934 marcou a segunda edição do torneio mais prestigiado do futebol, realizada sob o jugo do regime fascista de Benito Mussolini, que viu no evento uma oportunidade gigantesca de propaganda nacionalista.

A campanha foi lançada em maio de 1934, quando o planeta bola voltou seus olhares para a Europa, e o país-sede utilizou o espetáculo para projetar a imagem de força, organização e eficiência que o ditador desejava espalhar ao mundo. O torneio trouxe diversas inovações nos bastidores: a FIFA, enfrentando um número recorde de inscrições, instituiu pela primeira vez uma fase eliminatória prévia para definir as 16 equipes que disputariam a fase final.

Ao contrário das edições anteriores, abandonou o formato de grupos e adotou um mata‑mata puro, cobrando de cada seleção a máxima concentração e desempenho imediato, já que um único deslize significava a eliminação imediata





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