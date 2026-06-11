A Copa do Mundo da FIFA 2026 tem início oficialmente na quinta-feira, 11, com a cerimônia de abertura e duas partidas válidas pelo Grupo A no México. Neymar e seus 'parás' estão preparados para a competição uniformizados e com um presente especial para o craque Árbitro que vai apitar o jogo de estreia do Brasil na Copa.

‘ Parás és' de Neymar viajam para Copa uniformizados e preparam presente especial para o craque Árbitro que vai apitar jogo de estreia do Brasil na Copa já foi detido em operação contra prostituição de 2026 começa oficialmente nesta quinta-feira, 11.

O primeiro dia do torneio, que terá sede tripla (México, Estados Unidos e Cánada), concentra suas atividades em solo mexicano, com a cerimónia de abertura e duas partidas válidas pelo Grupo A. A cerimónia inaugural está marcada para as 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México. O evento contará com apresentáes musicais de artistas como Shakira, Burna Boy, J Balvin e a banda Maná, almão de elementos culturais locais.

¿A bola rola pela primeira vez no Mundial as 16h (de Brasília), també no Estádio Azteca. A seleção anfitriáo enfrenta a Afrágica do Sul em uma reedição do jogo de abertura da Copa de 2010, que terminou empatado em 1 a 1. Fechando a agenda do dia, sul-coreanos e tchecos medem forças as 23h (de Brasília), no Estádio Akron, na cidade de Guadalajara. A partida marca o retorno da República Tcheca agração da Copa





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