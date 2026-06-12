Copa do Mundo com 48 seleções: formato ampliado, sedes definidas e debate sobre futura expansão

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira com 48 seleções, com partidas de abertura no Paraguai, Uruguai e Argentina e o restante da competição na Espanha, Portugal e Marrocos. Enquanto a FIFA analisa a possibilidade de expandir ainda mais o torneio no futuro, o presidente Infantino destaca a importância de aproveitar essa edição histórica. Veja detalhes sobre o novo formato, as zoações entre jogadores espanhóis e como acompanhar os jogos.

A próxima Copa do Mundo promete ser um evento histórico com a ampliação para 48 seleções , um aumento de 16 times em relação às últimas edições.

A mudança já gera discussões sobre a possibilidade de uma expansão ainda maior no futuro, com alguns defendendo um formato de 64 ou até 208 seleções para englobar ainda mais nações. Enquanto isso, a organização já definiu que Paraguai, Uruguai e Argentina sediarão as partidas de abertura, com o restante da competição distribuído entre Espanha, Portugal e Marrocos. Apesar dos rumores, nenhuma decisão formal foi tomada sobre novos aumentos no número de participantes.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, que já brincou com a situação da Itália - sugerindo que um formato maior poderia facilitar sua classificação - destacou a importância de aproveitar essa primeira edição com 48 times. Ele ressaltou que a proposta de expansão ainda está em análise, mas que o mundo deve curtir o evento inédito.

Além disso, o clima de descontração toma conta dos preparativos, com jogadores como Yamal e Nico Williams trocando zoações e mostrando leveza na Espanha. A cobertura da Copa inclui informações sobre como usar as novidades da Trionda no WhatsApp, o impacto dos cartões vermelhos nas classificações do México e da África do Sul, e onde assistir aos jogos desta sexta-feira (12/6). Para os brasileiros, a estreia ocorre no Festival Futebol & Samba, marcado para amanhã.

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