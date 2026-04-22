Copa do Mundo: Cenário das Lesões nas Principais Seleções

Atualização sobre o estado físico de jogadores importantes de França, Argentina, Espanha, Inglaterra e outros, com foco nas lesões que podem impactar a Copa do Mundo. Informações sobre Ekitiké, Nico Williams, Fabian Ruiz, Bukayo Saka, Memphis Depay, Mikel Merino e Juan Foyth.

A saúde dos atletas é um fator crucial à medida que nos aproximamos de grandes competições como a Copa do Mundo. A lista de jogadores lesionados em seleções de ponta está em constante atualização, gerando preocupação entre comissões técnicas e torcedores.

O cenário atual revela que França e Argentina, duas das principais candidatas ao título, já enfrentam baixas significativas que podem impactar seu desempenho no torneio. A situação de Ekitiké, que sofreu uma lesão no tendão de Aquiles durante a partida entre Liverpool e PSG pela Champions League, é apenas um exemplo recente da fragilidade física que pode afetar os atletas de alto rendimento.

A lesão de Ekitiké, capturada em foto por Franck Fife/AFP, serve como um lembrete da intensidade do calendário de jogos e do risco inerente à prática esportiva de alto nível. Na Espanha, a notícia é mais animadora com o retorno gradual de Nico Williams e Fabian Ruiz aos gramados.

Williams, que vinha sofrendo com pubalgia, passou por tratamento na Inglaterra e já participou dos últimos três jogos do Bilbao na La Liga, embora ainda não tenha atingido o ritmo ideal para completar 90 minutos. Fabian Ruiz, por sua vez, superou uma inflamação nos ligamentos do joelho que o afastou dos campos por cerca de três meses e já retornou à equipe do PSG, participando da derrota para o Lyon.

Esses retornos são importantes para fortalecer as opções de seus respectivos treinadores e aumentar a competitividade de suas seleções. No entanto, a situação de Juan Foyth é preocupante, pois o defensor rompeu o tendão de Aquiles em janeiro, passou por cirurgia e está definitivamente fora da Copa do Mundo. A ausência de Foyth representa uma perda significativa para a defesa da Argentina, que terá que encontrar alternativas para suprir sua ausência. Outros jogadores de destaque também enfrentam desafios físicos.

Bukayo Saka, da Inglaterra, lida com uma lesão no Aquiles desde o final de março, mas já retomou atividades mais leves e a expectativa é que ele possa retornar aos gramados com o Arsenal nas próximas semanas. Memphis Depay, atualmente no Corinthians, está se recuperando de uma lesão muscular e o clube planeja contar com ele na próxima semana.

Jurrien Timber, do Arsenal, está em fase final de recuperação de uma lesão na virilha e pode retornar aos jogos no fim de semana. Mikel Merino, do Real Sociedad, se recupera de uma fratura no pé direito sofrida em janeiro e deve voltar a correr em duas a três semanas, caminhando sem bota ortopédica após a cirurgia realizada em fevereiro.

A recuperação desses jogadores é fundamental para suas seleções, que dependem de seu talento e experiência para alcançar o sucesso na Copa do Mundo. Acompanhar de perto a evolução de cada um deles será essencial para avaliar as chances de cada equipe no torneio. É importante ressaltar que a participação em atividades de jogo de apostas é restrita a maiores de 18 anos e deve ser feita de forma responsável





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