Copa do Mundo 2026: Tudo o que você precisa saber sobre o maior torneio de futebol do planeta

A Copa do Mundo de 2026 está chegando e promete ser histórica. Saiba tudo sobre os grupos, os jogos imperdíveis, as seleções favoritas, os destaques e as curiosidades da maior competição de futebol do mundo, que será sediada nos EUA, Canadá e México.

A Copa do Mundo de 2026 está prestes a começar e promete agitar o cenário do futebol mundial com 48 seleções, sendo a maior edição da história.

O torneio, co-hosted pelos Estados Unidos, Canadá e México, terá início em 11 de junho de 2026, com a partida de abertura no icônico Estádio Azteca, na Cidade do México. Essa edição histórica marca o centenário da primeira Copa do Mundo sediada no México, em 1970, e também celebra o aniversário de 250 anos da independência dos Estados Unidos.

A fase de grupos promete ser extremamente competitiva, com clássicos e jogos de alto nível estratégico que definirão os rumos de cada seleção na busca pelo tão sonhado título mundial. O Brasil, em sua busca incessante pelo hexacampeonato, terá pela frente adversários difíceis no Grupo C, como a Espanha, a Croácia e o Panamá, o que exigirá atenção redobrada da equipe de Dorival Jr. Outras potências europeias como a Inglaterra, a França, Portugal e a Holanda aparecem como fortes candidatas ao troféu.

A Argentina, atual campeã, chega com a pressão de defender o título, mas também com o desejo de Messi de encerrar sua carreira em Copas do Mundo com uma segunda estrela no peito. A fase de grupos terá muitos duelos interessantes, como o confronto entre Alemanha e Escócia, o reencontro entre Bélgica e Itália, e o clássico entre Uruguai e Coreia do Sul.

A América do Sul terá representantes de peso, como a Colômbia, o Equador e o Paraguai, este último com vários jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro, como Gustavo Gómez e Balbuena, o que pode trazer um sabor especial para os torcedores brasileiros. A África também terá fortes representantes, como Senegal, Marrocos, Egito e Nigéria, que podem causar surpresas. A Ásia virá com o Japão e a Coreia do Sul, sempre complicados de serem enfrentados.

A Copa do Mundo de 2026 também trará inovações tecnológicas, com a utilização do VAR de forma mais efetiva e a implementação de um sistema de substituições adicionais para casos de concussão. A logística do torneio será desafiadora, com jogos espalhados por 16 cidades nos três países-sede, o que exige um planejamento complexo para as delegações. A expectativa é de um evento esportivo de proporções gigantescas, com milhões de turistas e uma audiência global recorde.

Enfim, a Copa do Mundo de 2026 promete ser um espetáculo inesquecível, cheio de emoções, reviravoltas e grandes momentos do futebol mundial, que será lembrado por gerações futuras. É o momento de unir o mundo através do esporte e celebrar a beleza do futebol em sua essência mais pura





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