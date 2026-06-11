Copa do Mundo 2026: Tio Sam do VAR, El Mariachi Apostador e Gelo no Sangue são os enviados especiais do EXTRA

O EXTRA está presente em três países para cobrir a Copa do Mundo 2026. Três enviados especiais estão preparados para levar a cobertura ao público: Tio Sam do VAR, El Mariachi Apostador e Gelo no Sangue.
É Copa do Mundo, amigo. O bordão de Galvão Bueno é único. E neste grande momento do esporte, o EXTRA não poderia ficar fora da festa.
Estaremos nos três países — Estados Unidos, México e Canadá — com os nossos enviados especiais. Não, não estamos falando dos repórteres Rafael Oliveira e Diogo Dantas, que acompanham o dia a dia da seleção brasileira, mas do Tio Sam do VAR, direto dos Estados Unidos; do El Mariachi Apostador, no México; e o Gelo no Sangue, no Canadá. — Tem um jogo depois do show de Katy Perry? Mas de que esporte mesmo?
Ah, soccer... Vamos jogar com quem? Paraguai? Isso é um país?
Estamos em guerra com ele? Deixamos a torcida entrar aqui em USA? Well, tenho certeza de que o nosso quarterback vai superar a defesa uruguaia, ou malaia, ou maia, something like that (algo assim).
Até o momento em que emocionar com nosso hino, o ‘Star-spangled banner’, prometo que aprendo as regras — avisou o Tio Sam do VAR, mais preocupado neste momento com as finais da NBA — a liga de basquete americana — entre San Antonio Spurs e New York Knicks. O nosso El Mariachi Apostador vai te deixar pronto para os palpites. Para a estreia da seleção mexicana, a sua confiança está lá no alto. — Ay, caramba!
Andale, vamos a ver México contra SudÁfrica, confia no tio que vai dar bom! Puede casar cem dólares mexicanos em Ochoa, nosso goleiro recordista! O que ele vai ganhar? A marca de primeiro jogador a atuar em seis Copas, hombre!
Andale, faz o PIX! Essa é certeza! — avisou o mexicano. Um poucos mais tímido e também sensato, o Gelo no Sangue não quer ser ‘intruso’ dentro da própria festa: — Vamos praticar esportes, o verão está chegando, e aqui em Toronto está um calor terrível, quase 15 graus Celsius!
Como vamos suportar? Vamos jogar nossa pelada de hóquei no gelo! Vamos jogar com a Bósnia? Mas eu nem sabia que lá se jogava hóquei.
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