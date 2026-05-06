Copa do Mundo 2026 terá ausências bilionárias: veja os craques que ficarão de fora

A Copa do Mundo de 2026 terá ausências significativas, com estrelas lesionadas e seleções não classificadas, resultando em uma lista de jogadores avaliada em mais de £ 1 bilhão. Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike e Khvicha Kvaratskhelia estão entre os principais nomes fora do torneio. A Itália, novamente sem sucesso nas eliminatórias, também não terá representantes como Sandro Tonali e Federico Dimarco.

A Copa do Mundo de 2026 promete ser um espetáculo de futebol, mas estará marcada por ausências significativas. Jogadores lesionados e seleções que não conseguiram se classificar deixarão um vazio no torneio, que será disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Um levantamento recente revelou que a lista de estrelas ausentes tem um valor de mercado superior a £ 1 bilhão, o equivalente a cerca de R$ 6,7 bilhões, considerando a cotação da libra esterlina a R$ 6,70. Entre os principais nomes que ficarão de fora, destacam-se Dominik Szoboszlai, do Liverpool, avaliado em £ 86 milhões, cerca de R$ 576,2 milhões.

O meia húngaro, que brilhou na temporada, não poderá mostrar seu talento no maior palco do futebol, já que a Hungria não conseguiu se classificar. Também na lista estão Hugo Ekitike, do Liverpool, avaliado em £ 78 milhões, aproximadamente R$ 522,6 milhões, e Khvicha Kvaratskhelia, do Paris Saint-Germain, com o mesmo valor de mercado. Ekitike sofrerá uma lesão no tendão de Aquiles, enquanto Kvaratskhelia ficará fora porque a Geórgia não passou pelas eliminatórias.

A Itália, que novamente decepcionou ao cair nos playoffs das eliminatórias, desta vez diante da Bósnia e Herzegovina, também terá ausências notáveis. Sandro Tonali, do Newcastle, avaliado em £ 69 milhões, cerca de R$ 462,3 milhões, e Federico Dimarco, da Inter de Milão, com o mesmo valor, são dois dos principais nomes que não estarão no Mundial. Bryan Mbeumo, do Manchester United, fecha o top 5, com um valor estimado em £ 69 milhões, o equivalente a R$ 462,3 milhões.

O atacante camaronês não disputará a Copa porque Camarões ficou fora do torneio. Outros jogadores de destaque que ficarão de fora incluem Victor Osimhen, do Galatasaray, avaliado em £ 65 milhões, cerca de R$ 435,5 milhões, e Alessandro Bastoni, da Inter de Milão, avaliado em £ 60 milhões, R$ 402 milhões. Ambos não estarão no Mundial porque a Nigéria e a Itália não se classificaram.

Entre os lesionados, Mohammed Kudus, do Tottenham, avaliado em £ 47 milhões, cerca de R$ 314,9 milhões, sofreu problemas no quadríceps e no tendão da coxa e não deve se juntar à seleção de Gana. Carlos Baleba, do Brighton, também avaliado em £ 47 milhões, R$ 314,9 milhões, ficará em casa assim como Mbeumo, seu companheiro de seleção em Camarões. O brasileiro Rodrygo, do Real Madrid, aparece na sequência, avaliado em £ 43 milhões, cerca de R$ 288,1 milhões.

O atacante foi cortado por causa de uma ruptura no ligamento cruzado anterior e no menisco, o que impedirá sua presença com a seleção brasileira. Xavi Simons, do Tottenham, também avaliado em £ 43 milhões, R$ 288,1 milhões, foi descartado pelo restante da temporada após sofrer uma grave lesão no joelho, encerrando suas chances de disputar a Copa pela Holanda.

Rasmus Hojlund, do Manchester United, atualmente emprestado ao Napoli, também não estará em campo, já que a Dinamarca não se classificou. Ele é avaliado no mesmo patamar: £ 43 milhões, ou R$ 288,1 milhões. A Itália ainda tem mais três representantes avaliados em £ 43 milhões, cerca de R$ 288,1 milhões cada: Riccardo Calafiori, do Arsenal, além de Nicolo Barella e Federico Dimarco, ambos da Inter de Milão.

A Espanha, por sua vez, confia que contará com Lamine Yamal, apesar de o jovem ter sido afastado pelo restante da temporada por causa de uma lesão no tendão da coxa. O mesmo não vale para Samu Aghehowa, do Porto, avaliado em £ 39 milhões, aproximadamente R$ 261,3 milhões, que ficará fora por causa de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior





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