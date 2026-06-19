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Copa do Mundo 2026 tem 45 gols na primeira rodada e estabelece novo recorde no formato expandido

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Copa do Mundo 2026 tem 45 gols na primeira rodada e estabelece novo recorde no formato expandido
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📆6/19/2026 10:51 PM
📰jornalodia
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A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 começou com um total expressivo de gols. São 45 tentos em 24 partidas, número que coloca a competição entre as estreias mais goleadoras da história. Apesar da média por jogo ser menor que edições anteriores, o aumento de seleções proporcionou mais jogos e elevou o cômputo total. Confira o ranking e os destaques da rodada inicial.

A primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 teve um alto número de gols, com 45 marcados em 24 partidas.

Esta é a primeira edição com 48 seleções, aumentando o número de jogos por rodada. Embora o total absoluto seja o terceiro maior da história, a média por partida foi de 1,88 gol, inferior às edições anteriores com 32 seleções. A Copa de 2014 no Brasil mantém o recorde de 49 gols em 16 jogos. A de 2002 na Coreia do Sul e Japão teve 46 gols também em 16 jogos.

A ampliação para 48 times gerou dúvidas sobre o nível técnico, mas a primeira rodada teve jogos movimentados e placares elásticos, como a vitória da Alemanha por 7 a 1 sobre Curaçau. Também houveram surpresas, como os empates de Cabo Verde contra a Espanha e de RD Congo contra Portugal. A lista das maiores estreias goleadoras inclui ainda a Copa de 2022 no Catar com 41 gols e a de 1998 na França com 37 gols

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