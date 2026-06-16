Copa do Mundo 2026: surpresas e decepções nas primeiras rodadas

A Copa do Mundo de 2026 começou com uma série de surpresas e decepções. As cabeças de chave não estão desempenhando como o que era esperado e as seleções favoritas estão sendo surpreendidas por equipes menos conhecidas.

A Copa do Mundo de 2026 começou com uma série de surpresas. As cabeças de chave não estão desempenhando como o que era esperado. De todas as seleções que disputaram até o momento, somente México, Estados Unidos e Alemanha venceram.

O México confirmou o favoritismo e venceu a África do Sul por 2 a 0 na abertura da Copa do Mundo. O resultado foi construído sem grandes sustos, mas a atuação deixou algumas ressalvas para a sequência da competição. Os mexicanos controlaram as ações durante praticamente toda a partida, dominaram a posse de bola e criaram diversas oportunidades de gol.

Ainda assim, a equipe não conseguiu transformar a superioridade em uma goleada diante de uma das seleções tecnicamente mais limitadas do Mundial. O cenário ficou ainda mais favorável no segundo tempo, quando os sul-africanos tiveram dois jogadores expulsos, mas nem isso foi suficiente para que o México ampliasse significativamente a vantagem. O belga Hugo Broos durante a derrota da África do Sul para o México na estreia da Copa do Mundo.

A estreia da Seleção Brasileira também terminou empatada e rapidamente se tornou um dos assuntos mais debatidos desta primeira rodada da Copa do Mundo. A seleção brasileira enfrentou a Costa Rica e empatou em 0 a 0. O jogo foi marcado por poucas oportunidades de gol e uma defesa bem organizada pela seleção brasileira. O empate mantém a chave completamente aberta e as quatro seleções da chave somam um ponto cada.

A estreia da Espanha, a primeira colocada no ranking da Fifa, foi apontada como uma das maiores zebras e como um dos resultados mais inesperados. A Espanha decepcionou na estreia da Copa do Mundo de 2026 e ficou no empate sem gols com Cabo Verde. Os espanhóis desperdiçaram a chance de largar na frente no Grupo H. O goleiro Vozinha travou todas as oportunidades criadas pela seleção espanhola.

O empate já entrou para os momentos mais marcantes desta primeira rodada, e Vozinha, de personagem desconhecido, transformou-se em fenômeno global: de 50 mil a 5 milhões de seguidores em um dia





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