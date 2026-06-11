Copa do Mundo 2026: política, segurança e desafios migratórios no maior Mundial da história

A Copa do Mundo de 2026, a ser realizada nos EUA, México e Canadá, promete ser a mais inclusiva e lucrativa, mas também a mais politizada, com tensões geopolíticas, restrições migratórias e questões de segurança que afetam seleções como o Irã e torcedores de mais de 25% dos países participantes.

O dirigente máximo da FIFA , Gianni Infantino, descreveu o primeiro Mundial a ser realizado em três países, com 48 seleções e 104 partidas, como a edição mais inclusiva, acolhedora e unificadora do torneio já realizada até hoje.

Contudo, essa Copa do Mundo de 2026 também pode ser a mais politizada, a mais cara, possivelmente a mais quente ou a mais poluidora. Sem dúvida, será a mais lucrativa para a entidade. Independentemente do ponto de vista, além do espetáculo dentro de campo, esse megatorneio promete trazer à tona impactos da geopolítica e das políticas migratórias, além de questões de segurança, condições meteorológicas extremas, sustentabilidade e o papel dos Estados Unidos sob a presidência de Donald Trump.

O evento desperta tanto inquietação quanto entusiasmo. Mas quais são os maiores problemas? Como chegamos até aqui? E o que está em jogo, além do troféu de campeão?

A Copa de 2026, que será aberta no Estádio Azteca, na Cidade do México, o primeiro a receber três jogos de abertura (1970, 1986 e 2026), ocorre em um contexto complexo. Enquanto o mundo do futebol se volta para o México, os países anfitriões refletem os desafios que marcarão as próximas semanas. Nos Estados Unidos, que sediará cerca de 75% das partidas, o alto preço dos ingressos gerou indignação.

O México enfrenta preocupações com a segurança, devido à violência dos cartéis, e na capital manifestantes derrubaram estátuas de jogadores ligados à Copa. Grupos de professores, por sua vez, ameaçam prejudicar os jogos se não atendidos em suas demandas salariais. Nunca antes um país anfitrião esteve em guerra com uma nação participante. Em fevereiro, a campanha militar dos EUA contra o Irã levou a FIFA a transferir a base da seleção iraniana dos EUA para o México.

Trump havia alertado que a participação do Irã não seria apropriada pela segurança, e seu enviado especial sugeriu substituí-lo pela Itália. Apesar disso, o Irã deve jogar sua quarta Copa consecutiva, embora os EUA tenham negado vistos a alguns dirigentes. Jogadores foram orientados a entrar e sair dos EUA no mesmo dia dos jogos da fase de grupos. A FIFA afirma que a decisão levanta questões sobre interferência política e trabalha para maximizar oportunidades para torcedores iranianos.

No entanto, a proibição de exibir a bandeira iraniana pré-revolucionária nas sedes promete acrescentar tensão, especialmente nos jogos em Los Angeles, berço de uma grande comunidade iraniana. Em 2017, Infantino já havia dito que restrições migratórias seriam incompatíveis com o regulamento da Copa: qualquer equipe classificada precisa ter acesso ao país, incluindo torcedores e dirigentes. As políticas de Trump no segundo mandato afetam torcedores de Irã, Haiti, Senegal e Costa do Marfim, com proibições totais ou parciais.

Uma análise da BBC mostra que mais de 25% dos 48 países participantes têm torcedores sob restrições de viagem, regras mais rigorosas ou altas taxas de negação de vistos





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