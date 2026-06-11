Copa do Mundo 2026: Onde assistir à abertura e quem vai cantar

A Copa do Mundo 2026 começa nesta quinta-feira (11) e a cerimônia de abertura será no México, no Estádio Azteca. Shakira, J Balvin e outros artistas vão cantar durante a festa mexicana. Além disso, a seleção brasileira escolheu o Columbia Park, do New York Red Bulls, como centro de treinamento para a Copa do Mundo 2026.
Onde assistir à abertura da Copa do Mundo 2026? Festa no México terá show de Shakira , J Balvin e maisCom macacão com as cores da bandeira do Brasil, Shakira abre os braços em show em Copacabana — Foto: Pablo Porciuncula/Agência O Globo Começa nesta quinta-feira (11) a Copa do Mundo 2026.
E para iniciar o campeonato com o pé direito, vai rolar um festão no México. A cerimônia de abertura da competição acontece nesta noite, no histórico Estádio Azteca, na Cidade do México, com shows de vários artistas. Dentre eles, a diva do pop Shakira. Confira as principais mudanças na programação da TV Globo por causa dos jogos da Copa do Mundo 2026 A cantora esteve no local da abertura nesta semana para ensaiar sua performance.
Ela mostrou que até mesmo dentro do seu jatinho viajando aproveitava para treinar os passos da coreografia de "Dai dai", canção nova e temática desta Copa, cujo clipe foi gravado no Maracanã, quando ela esteve no Rio de Janeiro, em maio. O primeiro jogo do campeonato acontece justamente no México, entre a seleção mexicana e a da África do Sul. A partida está marcada para às 16h (de Brasília), enquanto a cerimônia de abertura começará 90 minutos antes, às 14h30.
Além de Shakira, vai ter J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules e Tyla.
Seleção brasileira escolheu o Columbia Park, do New York Red Bulls, como centro de treinamento para a Copa do mundo 2026 — Foto: Red Bull New York/Reprodução Seleção brasileira escolheu o Columbia Park, do New York Red Bulls, como centro de treinamento para a Copa do mundo 2026 — Foto: Red Bull New York/Reprodução Seleção brasileira escolheu o Columbia Park, do New York Red Bulls, como centro de treinamento para a Copa do mundo 2026 — Foto: Red Bull New York/Reprodução Seleção brasileira escolheu o Columbia Park, do New York Red Bulls, como centro de treinamento para a Copa do mundo 2026 — Foto: Red Bull New York/Reprodução Seleção brasileira escolheu o Columbia Park, do New York Red Bulls, como centro de treinamento para a Copa do mundo 2026 — Foto: Red Bull New York/Reprodução Seleção brasileira escolheu o Columbia Park, do New York Red Bulls, como centro de treinamento para a Copa do mundo 2026 — Foto: Red Bull New York/Reprodução Seleção brasileira escolheu o Columbia Park, do New York Red Bulls, como centro de treinamento para a Copa do mundo 2026 — Foto: Red Bull New York/Reprodução Seleção brasileira escolheu o Columbia Park, do New York Red Bulls, como centro de treinamento para a Copa do mundo 2026 — Foto: Red Bull New York/Reprodução Seleção brasileira escolheu o Columbia Park, do New York Red Bulls, como centro de treinamento para a Copa do mundo 2026 — Foto: Red Bull New York/Reprodução Como neste ano a Copa do Mundo acontecerá em três países (México, Canadá e Estados Unidos), a festa mexicana não será a única.
Na sexta-feira (12), no BMO Field, em Toronto, acontece a segunda partida do campeonato, entre as seleções canadense e da da Bósnia e Herzegovina. A partida está marcada para ás 16h (de Brasília) também, mas antes, às 14h30, tem mais apresentações de artistas. No Canadá, cantarão Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince.
A terceira e última cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026 acontecerá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Neste dia, a seleção norte-americana joga com o Paraguai, às 22h (de Brasília). Os shows terão início às 20h30. Se apresentam neste dia artistas como Katy Perry, Future, Lisa, Rema, Tyla e a brasileira Anitta.
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