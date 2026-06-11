Copa do Mundo 2026: México se prepara para a abertura com protestos e alegrias

A Cidade do México se preparava para a abertura da Copa do Mundo 2026, com torcedores lotando o estádio Azteca e protestos por toda a capital. O período que antecedeu o torneio foi marcado por marchas e alegrias, com novos trens e um estádio reformado para receber turistas. Cerca de cinco quilômetros do estádio, professores descontentes começaram a marchar em direção ao jogo, enquanto os professores acamparam nos arredores da praça central, o Zócalo.

Com trajes de mariachi, trompetes e uma onda de apoio vestida de verde escuro, a Cidade do México se preparava para a abertura da Copa do Mundo nesta quinta-feira (11), com torcedores lotando o famoso estádio Azteca antes da partida inaugural entre México e África do Sul, em meio a protestos por toda a capital.

O período que antecedeu o torneio no México, que o país coorganiza com os EUA e o Canadá, foi marcado por vários grupos – de professores a familiares de desaparecidos na guerra contra as drogas – a realizarem marchas na tentativa de aproveitar a atenção internacional para promover a sua causa. Pelo menos seis protestos estavam planejados para quinta-feira (11), com a cidade em um cenário de contradição entre celebração e oposição.

Novos trens e um estádio reformado, com o objetivo de receber turistas para os jogos, contrastavam com barricadas de aço erguidas por comerciantes para se protegerem dos manifestantes ao longo da principal avenida da capital. Cerca de cinco quilômetros do Estádio Azteca, milhares de professores descontentes de todo o país começaram a marchar em direção ao estádio antes da partida. Os professores também acamparam nos arredores da praça central, o Zócalo, durante os dias que antecederam o início do torneio.

Nesta quinta (11), barracas foram montadas nas ruas ao redor da praça, num quarteirão inteiro, mas as autoridades confirmaram que a área para os fãs estaria aberta. Para a partida de abertura entre México e África do Sul, alguns torcedores disseram ter pago US$ 3.000 ou mais, um valor muito acima da capacidade de pagamento da maioria dos mexicanos. A FIFA defendeu seus preços, afirmando que o custo dos ingressos está em linha com o de outros grandes eventos esportivos





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