Copa do Mundo 2026: México e África do Sul estreiam em grande espetáculo

A visão aérea do reformado Estádio Azteca, na Cidade do México, palco do jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026, promete transformar a estreia da competição em uma grande celebração da cultura mexicana e latino-americana. Antes de México e África do Sul entrarem em campo, o público acompanhará apresentações de artistas como Cruzeiro'Relaxem': Declaração de Infantino sobre árbitro somali barrado nos EUA gera forte polêmica na Copa do Mundo. Portugal vence a Nigéria em último amistoso antes da Copa do Mundo. Coreia do Sul x Tchéquia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo. Argentina mantém base campeã de 2022 e busca o tetra.

Visão aérea do reformado Estádio Azteca , na Cidade do México , palco do jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026. O confronto marca o início do primeiro Mundial disputado por três países anfitriões e terá transmissão ao vivo da CazéTV, Globo , GE Tv, SporTV, N Sports e SBT .

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional chega para a estreia cercada de expectativa. Sob o comando de Javier Aguirre, a seleção mexicana realizou uma série de amistosos preparatórios antes do torneio.

A equipe empatou com. Jogando diante de sua torcida, os mexicanos buscam começar a campanha com uma vitória e alimentar o sonho de superar sua melhor participação em, por sua vez, tenta surpreender logo na estreia. A seleção africana aposta na força coletiva e na velocidade de seus jogadores para buscar um resultado positivo diante de um dos donos da casa.

O duelo abre oficialmente a caminhada das duas equipes na competição e promete transformar a estreia da Copa do Mundo em uma grande celebração da cultura mexicana e latino-americana. Antes de México e África do Sul entrarem em campo, o público acompanhará apresentações de artistas como Cruzeiro'Relaxem': Declaração de Infantino sobre árbitro somali barrado nos EUA gera forte polêmica na Copa do Mundo. Portugal vence a Nigéria em último amistoso antes da Copa do Mundo.

Coreia do Sul x Tchéquia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo. Argentina mantém base campeã de 2022 e busca o tetra





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