Copa do Mundo 2026: Maior torneio da história enfrenta desafios geopolíticos e de seguro

A Copa do Mundo de 2026, com 48 seleções e sediada em três países, enfrenta complexidades na contratação de seguros devido a riscos geopolíticos, violência política e cibersegurança, gerando preocupações para organizadores e patrocinadores.

A Copa do Mundo da Fifa de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, promete ser a maior da história do torneio, com um recorde de 48 seleções competindo.

Pela primeira vez, o evento será disputado em três países, abrangendo 16 cidades-sede: 11 nos EUA, três no México e duas no Canadá. Estima-se que cerca de 6,5 milhões de pessoas compareçam, gerando até US$ 40,9 bilhões para o Produto Interno Bruto, segundo estudo da Fifa e da Organização Mundial do Comércio de abril de 2025.

No entanto, o cenário geopolítico complexo tem complicado a contratação de seguros na reta final para o evento, conforme informaram corretores e seguradoras especializados em contingências à revista The Insurer. Patrocinadores, organizadores e parceiros comerciais estão prestando mais atenção a riscos como violência política, interrupções nas viagens e questões transfronteiriças, em comparação com torneios anteriores. O seguro de contingência, comumente adquirido para cobrir cancelamento, abandono ou interrupção de grandes eventos, tem sido particularmente complexo para esta Copa do Mundo.

Carl Baxter, chefe de contingências da Miller Insurance, explicou que os compradores de seguros comerciais podem ser divididos em três categorias: a própria Fifa, os comitês organizadores locais e os locais que sediarão as partidas. Chris Rackliffe, da Arch Insurance International, acrescentou que emissoras, prestadores de serviços de hospitalidade e hotéis também podem adquirir cobertura, praticamente toda fornecida pelo mercado de Londres, via Lloyd's.

As apólices variam desde cobertura jogo a jogo até cancelamento total do evento, podendo incluir proteção contra o não comparecimento de equipes devido a interrupções de viagem, acidentes catastróficos ou doenças. Coberturas adicionais contra violência política e terrorismo podem ser adquiridas separadamente ou como complemento, além de indenização por prêmios. O cenário geopolítico influenciou fortemente as decisões de compra para o torneio.

James Wilson, diretor de riscos especiais da Tokio Marine Kiln, destacou a maior conscientização sobre violência política por parte de patrocinadores e parceiros comerciais, citando ameaças como agravamento de relações trabalhistas no México, violência de cartéis e impactos da guerra no Oriente Médio. O formato de três países aumenta a complexidade, pois coberturas baseadas em um único país podem não responder adequadamente quando um incidente em uma nação anfitriã afeta atividades em outra.

Além disso, questões de cibersegurança são geralmente excluídas das apólices de cancelamento de eventos, com produtos específicos sendo restritos no mercado de contingência. Baxter ressaltou que o risco cibernético deve ser discutido em cada risco individual. Esses desafios, somados ao alto custo dos ingressos, podem impactar a presença de torcedores: um relatório de maio de 2026 da associação americana de hotéis e hospedagem indicou que 80% dos hoteleiros nas cidades-sede relataram reservas abaixo das previsões iniciais





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