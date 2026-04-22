Copa do Mundo 2026: Formato, Datas, Grupos e Sedes da Competição

Tudo sobre a Copa do Mundo de 2026, incluindo o novo formato com 48 seleções, o cronograma detalhado das fases, a distribuição das seleções pelos grupos e as cidades-sede nos Estados Unidos, Canadá e México.
A Copa do Mundo de 2026, que será sediada em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México, promete ser um evento épico e transformador para o futebol mundial.
A competição, que pela primeira vez contará com 48 seleções participantes, introduz um novo formato que visa aumentar a competitividade e o espetáculo. A fase de grupos, com duração de 17 dias, culminará em 27 de junho, dando início a uma sequência emocionante de partidas eliminatórias. Logo após, entre 28 de junho e 3 de julho, teremos a inédita fase de 32 avos de final, expandindo significativamente o número de equipes com chances de avançar na competição.
As oitavas de final, programadas para ocorrer entre 4 e 7 de julho, prometem confrontos intensos e decisivos. Em seguida, as quartas de final, entre 9 e 11 de julho, definirão os semifinalistas que lutarão por uma vaga na grande final. As semifinais serão disputadas em duas cidades icônicas dos Estados Unidos: Dallas, no dia 14 de julho, e Atlanta, no dia 15 de julho.
A disputa pelo terceiro lugar acontecerá em Miami, no dia 18 de julho, enquanto a grande final, o momento mais aguardado do torneio, será realizada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no dia 19 de julho. O Brasil já conhece seus adversários e o cronograma detalhado da fase de grupos. A estreia da seleção canarinho contra o Marrocos está marcada para o dia 13 de junho, às 19h, no MetLife Stadium.
O segundo desafio será contra o Haiti, em 19 de junho, às 21h30, no Lincoln Field, em Filadélfia. A fase de grupos será encerrada com o confronto contra a Escócia, no dia 24 de junho, às 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami. Além dos jogos da fase de grupos, foram divulgados horários importantes para outras fases da competição.
A segunda fase está agendada para 29 de junho, com partidas às 14h e 22h (horário de Brasília), em Houston e Monterrey, respectivamente. As quartas de final ocorrerão em 11 de julho, às 18h (horário de Brasília), em Miami, e em 9 de julho, às 17h (horário de Brasília), em Boston. A grande final, como mencionado anteriormente, será disputada em 19 de julho, às 16h (horário de Brasília), em New Jersey/Nova York.
A distribuição das seleções pelos grupos revela alguns confrontos interessantes e desafiadores. O Grupo C, por exemplo, conta com México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca. O Grupo G é composto por EUA, Paraguai, Austrália e Turquia. Já o Grupo I terá Portugal, Congo, Uzbequistão e Colômbia.
Analistas esportivos, como os colunistas do Lance! , já apontam o Grupo G como um dos mais difíceis, um verdadeiro 'grupo da morte' da Copa do Mundo de 2026. A Copa do Mundo de 2026 marca um momento histórico para o futebol, sendo a primeira vez que a organização é dividida entre três países. Um total de 16 cidades receberão partidas, proporcionando uma experiência única para os torcedores e difundindo a paixão pelo futebol em diferentes regiões.
No México, os jogos serão realizados na Cidade do México (Estádio Azteca), Guadalajara (Estádio Guadalajara) e Monterrey (Estádio Monterrey). No Canadá, as sedes serão Toronto (Toronto Stadium) e Vancouver (BC Place). Nos Estados Unidos, a lista de cidades-sede é extensa e inclui Atlanta, Boston, Dallas, Filadélfia, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York/Nova Jersey, São Francisco e Seattle. O novo formato da competição, com 48 seleções, exige uma adaptação na fase de grupos.
Os times serão divididos em 12 grupos, e todos os participantes terão a obrigatoriedade de disputar três partidas na fase inicial contra os rivais de sua própria chave. A classificação para a fase eliminatória será garantida pelos dois melhores de cada grupo, que carimbarão o passaporte diretamente para a próxima fase.
No entanto, a novidade fica por conta dos terceiros colocados: os oito países com melhor desempenho técnico entre todas as chaves também ganharão uma segunda chance no torneio, aumentando a emoção e a imprevisibilidade da competição. É importante lembrar que a participação em qualquer atividade de jogo de apostas é restrita a maiores de 18 anos, e que o jogo responsável deve ser sempre priorizado
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