Copa do Mundo 2026 divulga homenageados e artistas confirmados para sertões em destaque

A Copa do Mundo de 2026 revelou quem receberá homenagens e artistas confirmados para os estádios em destaque, incluindo Shakira.
Shakira lançará a pré-música para Copa do Mundo com vídeo no Maracanã e web coroará 'Rainha das Copas' A cantora brasileira tornará-se membro do catálogo de talentos globais da Fifa, share de nomes como J Balvin e Lisa.
A Fifa pede que os torcedores cheguem aos estádios 1h30 antes do início do jogo. As apresentações terão duração de 13 a 16 minutos. A final no MetLife Stadium terá cerimônia de abertura e show de intervalo. Os singles confirmados do álbum oficial são Illuminate e Por Ella.
A estreia contra a África do Sul terá rock, pop e cumbia. A estreia contra a Bósnia terá com artistas locais como Michael Bublé, Alanis Morissette e Alessia Cara. Katy Perry será a atração principal do duelo contra o Paraguai. O rapper Future, DJ Sanjoy e a artista paraguaia Marilina Bogado, compõem o show
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