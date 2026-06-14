Copa do Mundo 2026: Destaques da segunda rodada da fase de grupos

A Copa do Mundo de 2026 segue com quatro jogos pela primeira rodada da fase de grupos, com destaque para a estreia da Alemanha e o confronto entre Holanda e Japão.

A Copa do Mundo de 2026 continua neste domingo (14) com mais quatro partidas pela primeira rodada da fase de grupos. Os destaques do dia incluem a aguardada estreia da Alemanha , uma das principais candidatas ao título, enfrentando Curaçao , e o embate entre Holanda e Japão , considerado um dos jogos mais equilibrados e esperados desta fase.

Completando a programação, Costa do Marfim e Equador se enfrentam em um duelo crucial pelo grupo da Alemanha, enquanto Suécia e Tunísia buscam os primeiros pontos na competição. As seleções buscam vantagem inicial em um Mundial que promete fortes emoções, com transmissão ao vivo na televisão aberta, canais por assinatura e plataformas de streaming. A rodada marca a estreia de tradicionais equipes e pode ser decisiva para os rumhos das chaves desde as primeiras rodadas.

Além disso, há grande expectativa em torno de jogadores como Moisés Caicedo, do Equador, Tahith Chong, de Curaçao, e Memphis Depay, da Holanda, que devem influenciar os jogos. A competição reúne os maiores times e estrelas do futebol mundial, atraindo a atenção de torcedores globalmente. A partida da Alemanha é vista como um teste importante para a equipe que busca o hexacampeonato, enquanto Holanda e Japão trazem um histórico de confrontos equilibrados.

Costa do Marfim e Equador prometem um jogo aberto, com ambas as seleções precisando de um bom resultado para ficarem bem posicionadas na disputa pelas oitavas de final. Suécia e Tunísia, por sua vez, tentam surpreender e largar com confiança. A cobertura completa está disponível em diversos canais, garantindo que os fãs não percam nenhum detalhe da primeira fase da Copa do Mundo de 2026, que se desenha como uma das mais competitivas e emocionantes das últimas edições





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