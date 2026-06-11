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Copa do Mundo 2026: Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão se classificam pela primeira vez

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Copa do Mundo 2026: Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão se classificam pela primeira vez
Copa Do Mundo 2026Cabo VerdeCuraçao
📆6/11/2026 12:13 PM
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A Copa do Mundo de 2026 entrará para a história de Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão, pois estes quatro países se classificaram para disputarem o torneio pela primeira vez. A seleção cabo-verdiana garantiu a vaga na Copa ao conquistar o primeiro lugar do Grupo D das Eliminatórias Africanas, somando 23 pontos com sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota. No segundo jogo entre as seleções na fase de grupos, Cabo Verde levou a melhor por 1 a 0. Os Tubarões Azuis selaram a classificação ao vencerem Essuatíni por 3 a 0 no dia 13 de outubro.

A Copa do Mundo de 2026 entrará para a história de Cabo Verde , Curaçao , Jordânia e Uzbequistão , pois estes quatro países se classificaram para disputarem o torneio pela primeira vez.

A seleção cabo-verdiana garantiu a vaga na Copa ao conquistar o primeiro lugar do Grupo D das Eliminatórias Africanas, somando 23 pontos com sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota. No segundo jogo entre as seleções na fase de grupos, Cabo Verde levou a melhor por 1 a 0. Os Tubarões Azuis selaram a classificação ao vencerem Essuatíni por 3 a 0 no dia 13 de outubro

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Copa Do Mundo 2026 Cabo Verde Curaçao Jordânia Uzbequistão Seleções Classificadas Pela Primeira Vez Primeira Classificação Para A Copa Do Mundo

 

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