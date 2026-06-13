Copa do Mundo 2026: Brasil estreia com elenco mais valioso da rodada contra Marrocos; veja horários e valores

A primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 destaca o desequilíbrio financeiro entre as seleções. O Brasil, com um elenco avaliado em 928,2 milhões de euros, é o time mais valioso a entrar em campo neste sábado. Veja horários, locais e os valores de mercado de cada seleção.

A Copa do Mundo de 2026 promete um sábado repleto de emoção com a primeira rodada da fase de grupos, onde o enorme desequilíbrio financeiro entre as seleções entrará em cena.

O maior destaque fica para o Brasil, que fará sua estreia no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey, às 19h, contra Marrocos. O elenco brasileiro é amplamente o mais valioso da rodada, avaliado em 928,2 milhões de euros, com estrelas como Vinicius Junior (140 milhões), Gabriel Magalhães e Matheus Cunha (ambos 75 milhões).

Do outro lado, Marrocos, última grande sensação do futebol mundial, conta com um plantel de 447,7 milhões de euros liderado por Achraf Hakimi (80 milhões), Ayyoub Bouaddi (50 milhões) e Ismael Saibari (40 milhões). A partida coloca frente a frente a supremacia técnica e financeira do pentacampeão contra a força coletiva e a organização tática dos marroquinos.

Mais cedo, às 16h, no Levi's Stadium, em São Francisco, Suíça e Catar dão início ao Grupo B. Os suíços, com um elenco de 332,5 milhões de euros, apresentam valores centrais como Johan Manzambi (50 milhões), Gregor Kobel (40 milhões) e Dan Ndoye (32 milhões). Já o anfitrião Catar, com uma das equipes mais modestas do torneio, avaliada em apenas 19,9 milhões de euros, aposta no experiência e no conhecimento do terreno para tentar um resultado histórico.

Seus atletas mais valiosos são Akram Afif (8 milhões), Almoez Ali (2,5 milhões) e o brasileiro naturalizado Edmílson Júnior (1,8 milhões). O confronto simboliza o clássico David versus Golias do futebol mundial, com a organizada eexperiente Suíça encarando a determinação da modesta mas perigosa seleção catari. Também pelo Grupo C, mas com início às 22h, no Estádio Gillette, em Boston, Escócia e Haiti medem forças.

A Escócia, com um elenco de 170,2 milhões de euros, tem em Scott McTominay (40 milhões), Aaron Hickey (16 milhões) e Ben Doak (15 milhões) seus principais ativos. O Haiti, a outra equipe de menor poder aquisitivo na rodada, tem sua seleção avaliada em 55,9 milhões de euros e conta com jogadores como Wilson Isidor (18 milhões), Jean-Ricner Bellegarde (16 milhões) e Josué Casimir (3 milhões).

Para fechar o dia, na virada para o domingo, às 1h da manhã (horário de Brasília), Austrália e Turquia se enfrentam no Estádio BC Place, em Vancouver, pelo Grupo D. Os australianos possuem um time de 77,45 milhões de euros, com destaque para Jordan Bos e Alessandro Circati (ambos 12 milhões) e Cristian Volpato (10 milhões). Já a Turquia surge como forte candidata à classificação com um elenco de 473,7 milhões de euros, um dos mais valiosos da primeira rodada, apesar de trazer uma geração jovem e cheia de talento.

As estatísticas de valor de mercado, embora não garantam vitórias, desenham um panorama清晰 dos recursos financeiros e do potencial esportivo de cada nação nesta primeira fase da Copa do Mundo de 2026





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