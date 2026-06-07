Copa do Mundo 2026: Aumento de vagas e ascensão de zebras prometem edição histórica

A expansão para 48 seleções e a evolução de equipes como Marrocos, Turquia e Senegal ampliam as chances de surpresas no próximo Mundial. Confira as principais candidatas a zebra.

A Copa do Mundo sempre foi palco de histórias improváveis, as chamadas zebras, que encantam o mundo do futebol e marcam edições de forma inesquecível.

Em 2018, a Croácia, por exemplo, surpreendeu ao chegar à final, desafiando todas as previsões. Para 2026, a competição promete ser ainda mais imprevisível. Pela primeira vez, o Mundial contará com 48 seleções, o que aumenta significativamente as chances de novas surpresas. Com mais vagas no mata-mata, equipes historicamente consideradas secundárias terão maior oportunidade de brilhar e alterar o equilíbrio tradicional do torneio.

Entre as principais candidatas a zebra está o Marrocos, semifinalista em 2022. A seleção marroquina chega mais madura e com uma base talentosa e competitiva, comandada pelo técnico Mohamed Ouahbi. Nomes como o goleiro Yassine Bounou, o lateral-direito Achraf Hakimi e o atacante Brahim Díaz são destaques e dão ao time uma solidez e criatividade que podem causar problemas a qualquer oponente.

A experiência adquirida na última edição, onde quase chegaram à final, pode ser um fator determinante para uma campanha ainda mais profunda. Outra equipe que merece atenção é o Japão. Conhecido pela disciplina tática e intensidade, o time surpreendeu em 2022 ao vencer Alemanha e Espanha na fase de grupos e demonstrou evolução durante o ciclo para 2026.

Principais nomes como o atacante Takefusa Kubo, da Real Sociedad, e o meia Wataru Endo, do Liverpool, evidenciam a qualidade técnica que o Japão pode oferecer. A consistência e a组织ação do meio-campo são pontos fortes que podem levar os japoneses a causar novas zebras. A Turquia também surge como uma grande incógnita e apontada como uma das principais candidatas a surpresa.

A seleção turca combina jovens talentos e experiência internacional, contando com convocados de peso: o atacante Arda Güler, do Real Madrid, Kenan Yildiz, da Juventus, e o meia Hakan Çalhanoglu, da Inter de Milão. Essa mescla de juventude e rodagem em clubes de elite pode se traduzir em um desempenho além do esperado. O Senegal apresenta um perfil físico, rápido e competitivo.

Organizada defensivamente e forte nos contra-ataques, a seleção senegalesa tem um elenco estrelado que inclui o goleiro Édouard Mendy, o zagueiro Kalidou Koulibaly e o lendário atacante Sadio Mané. Com essa mistura de solidez defensiva e poder ofensivo, os senegaleses são capazes de derrubar tradicionais potências. O Equador, frequentemente citado por especialistas e torcedores, é outra equipe que pode superar as expectativas. Entre os convocados, destaca-se Gonzalo Plata, atualmente no Flamengo, que traz experiência internacional e capacidade de decisão.

A seleção equatoriana tem mostrado crescimento nas eliminatórias sul-americanas e pode se aproveitar do novo formato para atingir fases eliminatórias. A presença de estreantes também adiciona um elemento de imprevisibilidade. O Uzbequistão, por exemplo, carrega grande expectativa. Comandada por Fabio Cannavaro, campeão mundial com a Itália em 2006, a seleção uzbeque chega embalada por boa campanha nas Eliminatórias da Ásia.

Costuma apresentar muita disciplina tática e pode dar trabalho em um grupo que conta com Portugal, Colômbia e RD Congo. Além do Uzbequistão, outras nações que participam pela primeira vez ou que raramente aparecem podem se beneficiar do fator surpresa e da falta de conhecimento dos adversários sobre seu estilo de jogo. Dessa forma, a Copa do Mundo de 2026 promete ser uma edição repleta de grandes histórias, com a possibilidade de novas zebras surgindo em cada fase.

A expansão do número de participantes não apenas amplia a representatividade global do torneio, mas também abre espaço para que seleções menos conhecidas escribam seus nomes na história do futebol. A combinação de mais vagas, elencos talentosos e a evolução técnica de várias nações torna o próximo Mundial um dos mais emocionantes e imprevisíveis de todos os tempos





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