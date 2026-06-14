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Copa do Mundo 2026: Alemanha e Holanda lideram confrontos de alto valor de mercado

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Copa do Mundo 2026: Alemanha e Holanda lideram confrontos de alto valor de mercado
Copa Do Mundo 2026AlemanhaHolanda
📆6/14/2026 1:22 PM
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Neste domingo, quatro jogos da primeira rodada da Copa do Mundo 2026 colocam frente a frente seleções com grandes diferenças de valor de mercado, com destaque para Alemanha e Holanda, que estreiam contra Curaçao e Japão, respectivamente.

A Copa do Mundo de 2026 começa com jogos de alto nível e confrontos que colocam frente a frente seleções de diferentes potências econômicas e técnicas.

Neste domingo, quatro partidas movimentam a primeira rodada da fase de grupos, com destaque para as estreias de Alemanha e Holanda, duas das seleções mais valiosas da competição. Dados do Transfermarkt revelam o valor de mercado de cada elenco, mostrando disparidades que vão de centenas de milhões a bilhões de reais. Enquanto a Alemanha, tetracampeã mundial, possui um elenco avaliado em 947 milhões de euros, Curaçao, sua adversária, chega com um plantel de apenas 25,78 milhões de euros.

A diferença é de mais de 36 vezes, refletindo a tradição e o investimento no futebol alemão. No grupo F, Holanda e Japão se enfrentam às 17h no AT&T Stadium, em Dallas. A seleção holandesa, avaliada em 754,2 milhões de euros, conta com estrelas como Ryan Gravenberch, Cody Gakpo e Tijjani Reijnders, enquanto o Japão, com 270 milhões de euros, aposta em jovens talentos como Kaishu Sano e Yuito Suzuki.

Já pelo grupo E, a Alemanha enfrenta Curaçao às 14h no NRG Stadium, em Houston. Os alemães têm Jamal Musiala e Florian Wirtz, ambos avaliados em 100 milhões de euros, como principais nomes. Do lado caribenho, Armando Obispo e Tahith Chong são os destaques, mas o time busca surpreender em sua estreia em Copas do Mundo. Fechando a rodada, Costa do Marfim e Equador duelam às 20h na Filadélfia, pelo grupo E, em um confronto equilibrado.

A Costa do Marfim, avaliada em 522 milhões de euros, tem Yan Diomande e Amad Diallo como estrelas. O Equador, com 368 milhões de euros, conta com Moisés Caicedo, avaliado em 100 milhões de euros, e Willian Pacho. Mais tarde, às 23h, Suécia e Tunísia se enfrentam em Monterrey, pelo grupo F. A Suécia, avaliada em 406 milhões de euros, tem Alexander Isak e Viktor Gyökeres como principais nomes.

A Tunísia, com 69,95 milhões de euros, busca superar a diferença financeira com determinação. As partidas prometem emoção e podem definir os primeiros passos das seleções em busca do título

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