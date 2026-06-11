Copa do Mundo 2026: Abertura Festiva no México é Marcada por Música e Polêmicas

O Mundial de 2026 começou no Estádio Azteca com shows de Shakira e Maná, mas enfrenta críticas por emissões de carbono e problemas de visto para torcedores.

A Copa do Mundo de 2026, a maior edição da história do torneio da Fifa, teve seu início oficial nesta quinta-feira, dia 11, marcando o começo de uma jornada esportiva que se estende até a grande final, programada para o dia 19 de julho.

O icônico Estádio Azteca, localizado na Cidade do México, foi o palco da partida de abertura que reuniu as seleções do México e da África do Sul em um duelo eletrizante para dar o pontapé inicial ao campeonato. A cerimônia de abertura foi caracterizada por uma explosão de cores e sons, buscando homenagear a rica cultura mexicana e integrar as diversas nações participantes.

No palco, grandes nomes da música global brilharam, começando pela banda Maná, que trouxe a energia do rock para o estádio, seguida por apresentações vibrantes de artistas como Danny Ocean, Belinda Peregrín e o fenômeno J. Balvin. O ápice musical ficou por conta de Shakira, a eterna embaixadora das Copas, que dividiu o palco com Burna Boy, encantando os presentes e os milhões de espectadores que acompanharam a transmissão ao redor do mundo.

No entanto, nem tudo foi celebração perfeita durante o evento. As redes sociais, como é comum em competições de magnitude global, tornaram-se palco de diversas críticas em relação à organização e à execução da cerimônia de abertura.

Além disso, alguns momentos inusitados roubaram a cena na cobertura midiática. O narrador Gustavo Villani, da TV Globo, acabou cometendo uma gafe ao longo da transmissão ao confundir os Labubus com os mascotes oficiais da competição.

Outro momento que viralizou rapidamente foi a atitude do jornalista mexicano Marcelo Benedetto, que interrompeu sua própria entrada ao vivo para pedir uma foto com a cantora Shakira, gerando risadas e comentários divertidos entre os usuários da rede social X. Em paralelo aos eventos no México, a rede britânica de televisão publicou uma lista das dez maiores lendas das Copas do Mundo, reafirmando a hegemonia brasileira ao incluir Pelé, Ronaldo e Cafu entre os jogadores mais icônicos de todos os tempos, destacando que, mesmo sem conquistar o título desde 2002, o Brasil mantém seu legado eterno no futebol. Para além do campo e dos palcos, a Copa de 2026 já traz consigo discussões profundas sobre política, diplomacia e acessibilidade.

Nos Estados Unidos, um dos países sedes, o presidente Donald Trump sinalizou que não planeja acompanhar a estreia da seleção americana contra o Paraguai, que acontece no SoFi Stadium, na Califórnia. Enquanto isso, a prefeitura de Nova York decidiu criar um clima festivo homenageando ídolos como Pelé e Thierry Henry, transformando a cidade em um ponto de celebração.

Por outro lado, a festa não é completa para todos os torcedores; representantes da Costa do Marfim relataram a frustração de muitos fãs que desistiram de viajar para apoiar sua seleção devido a severas dificuldades na liberação de vistos americanos, evidenciando as barreiras burocráticas que afetam a experiência de torcedores de países africanos e outras regiões. Por fim, um ponto crítico que gera preocupação global é o impacto ambiental deste megaevento.

Um estudo recente revelou que esta edição poderá ser a maior emissora de gases de efeito estufa da história do esporte. Estima-se que cerca de 87% dessas emissões sejam provenientes dos transportes necessários para movimentar atletas, equipes técnicas e milhões de torcedores entre as diversas sedes espalhadas por três países.

Essa contradição entre o triunfo esportivo e a pegada ecológica coloca a Fifa sob pressão para adotar medidas mais sustentáveis em futuras edições, lembrando que, embora o título seja definido no campo, o custo ambiental do torneio deixa uma marca negativa que vai além dos resultados dos jogos e impacta o planeta a longo prazo





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