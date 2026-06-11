Copa do Mundo 2026: 16 estádios sediarão as partidas em três países

A Copa do Mundo 2026 começa nesta quinta-feira, com 48 seleções e jogos em três países: Canadá, EUA e México. O Estádio Azteca, na Cidade do México, será palco da abertura, enquanto a final ocorrerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Ao todo, 16 estádios sediarão as partidas, com destaque para o AT&T Stadium, no Texas, que receberá nove jogos. Nos EUA, 11 estádios serão utilizados, enquanto México e Canadá terão três e dois, respectivamente.

A Copa do Mundo 2026 começa nesta quinta-feira, com 48 seleções e jogos em três países: Canadá , EUA e México . O Estádio Azteca , na Cidade do México , será palco da abertura, enquanto a final ocorrerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Ao todo, 16 estádios sediarão as partidas, com destaque para o AT&T Stadium, no Texas, que receberá nove jogos. Nos EUA, 11 estádios serão utilizados, enquanto México e Canadá terão três e dois, respectivamente. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas





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