A Copa do Mundo de 2022 marcou a infância de três garotos de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Benjamin Cruz, Theo e Miguel, desde os primeiros passos no futebol, acompanharam jogadores como Neymar, Vinicius Júnior e Endrick defenderem a Seleção Brasileira. Quatro anos depois, a nova edição do Mundial apresenta um cenário diferente, com Endrick e Danilo ganhados protagonismo na equipe comandada pelo Brasil, renovando a esperança dos torcedores pela conquista do hexacampeonato.

Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo, vivem a competição com um sentimento especial.

Em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, o torneio reforça sonhos que vão além das quatro linhas e transforma grandes jogadores da Seleção Brasileira em exemplos de dedicação e superação. Participantes da iniciativa, eles enxergam no esporte uma oportunidade de crescimento pessoal, aprendizado e construção de um futuro melhor.

Em meio ao clima da Copa, os três garotos acompanham atentamente a trajetória da Seleção Brasileira e encontram inspiração em nomes como, artilheiro do Botafogo em 2026 e integrante da Seleção Brasileira na Copa, representa um exemplo de perseverança para os jovens. Natural de Salvador, ele enfrentou dificuldades no início da carreira, incluindo reprovações em avaliações e a dispensa das categorias de base do Bahia.

A mudança aconteceu quando passou a integrar um projeto social, que lhe permitiu continuar perseguindo o sonho de se tornar jogador profissional. Posteriormente, destacou-se pelo Cajazeiras e acabou contratado pelo Palmeiras para integrar a equipe sub-17, iniciando uma trajetória que hoje o coloca entre os principais nomes do futebol brasileiro. Afirma que acompanha de perto a carreira dos seus ídolos e acredita que o esforço diário será determinante para realizar seu objetivo.

— Além do Danilo, gosto muito do Neymar e do Endrick por causa do estilo deles. Quero muito ser jogador de futebol. Meus pais e a De Peito Aberta me incentivam bastante e sempre dizem que preciso estudar e treinar muito para alcançar esse sonho — relata. — O esporte ajuda no desenvolvimento físico, emocional e social das crianças.

Elas aprendem disciplina, respeito, compromisso, convivência em grupo e como lidar tanto com as vitórias quanto com as derrotas. Tudo isso contribui para a formação delas como cidadãos — destaca. A Copa do Mundo de 2022 marcou a infância de Benjamin, Theo e Miguel. Enquanto davam os primeiros passos no futebol, acompanharam jogadores como Neymar, Vinicius Júnior e o então promissor Endrick defenderem a Seleção Brasileira.

Quatro anos depois, a nova edição do Mundial apresenta um cenário diferente. Endrick e Danilo ganharam protagonismo na equipe comandada pelo Brasil, renovando a esperança dos torcedores pela conquista do hexacampeonato. Assim como milhões de brasileiros, os três acompanham cada partida com entusiasmo e admiração pelos atletas que sonham um dia encontrar dentro de campo. O Miguel sempre gostou muito do Neymar.

Quando ele ficou afastado, passou a acompanhar mais o Vinicius Júnior e ficou encantado com o jeito dele jogar. Hoje, participando da De Peito Aberta, fala com orgulho que se inspira nesses jogadores. Benjamin Cruz também encontrou inspiração dentro da própria família. O gosto pelo futebol surgiu ainda na infância, influenciado pelo tio Lincoln, ex-jogador de clubes como Galícia e Paraná, além do incentivo do pai e da avó.

Sou muito fã do Neymar pelos dribles e porque ele é um craque mundial. Estou confiante que o Brasil será campeão. Também sou muito grato à De Peito Aberta. O momento mais marcante para mim foi quando fiz um gol na final de um campeonato e todos vieram me abraçar — relembra.

A De Peito Aberta é uma organização social que desenvolve projetos nas áreas de esporte, educação, cultura e saúde voltados para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ao longo de duas décadas de atuação, a instituição já beneficiou mais de 65 mil crianças e adolescentes em diferentes regiões do país.

Entre as iniciativas estão os projetos Esporte na Cidade, Oportunidade Através do Esporte, Educa Skate, Educa Fut e Educar com Cultura, todos realizados em parceria com o poder público e empresas privadas por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Além das ações incentivadas, a organização também executa projetos financiados por recursos diretos, ampliando o acesso ao esporte e à educação para milhares de crianças, jovens e famílias brasileiras.

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