Copa do Mundo 2022: Alerta para calor extremo e risco de interrupção

Um relatório publicado pelo World Weather Attribution (WWA) alerta para o risco de calor extremo durante a Copa do Mundo de 2022, que pode afetar não apenas as partidas em si, mas também os atletas e torcedores presentes. O estudo utiliza o Índice de Impacto do Calor (WBGT), que mede o impacto do calor no corpo humano durante atividades físicas ao ar livre. De acordo com a análise, pelo menos 25% das partidas devem registrar índices acima de 26°C de WBGT, o que pode levar a riscos para a saúde e o desempenho dos jogadores.

Um novo relatório publicado pelo World Weather Attribution (WWA) alerta para o risco de calor extremo durante a Copa do Mundo de 2022, que pode afetar não apenas as partidas em si, mas também os atletas e torcedores presentes.

O estudo utiliza o Índice de Impacto do Calor (WBGT), que mede o impacto do calor no corpo humano durante atividades físicas ao ar livre. De acordo com a análise, pelo menos 25% das partidas devem registrar índices acima de 26°C de WBGT, o que pode levar a riscos para a saúde e o desempenho dos jogadores. O relatório também identificou as cidades-sede com maior risco de calor extremo durante o torneio, destacando Miami como o local mais preocupante.

O duelo contra a Escócia, válido pela terceira rodada da fase de grupos, está marcado para Miami, onde o jogo pode ser diretamente impactado por condições de calor intenso. Além disso, Kansas City e cidades do Texas, como Dallas e Houston, também apresentam riscos significativos. O risco de interrupção por calor extremo aumentou cerca de 50% em relação à Copa de 1994, e as mudanças climáticas aumentaram significativamente a probabilidade de eventos extremos como esse.

Durante exercícios físicos intensos sob calor elevado, os efeitos no corpo podem ser graves, como câimbras, fadiga extrema, tontura e exaustão térmica. Por isso, especialistas recomendam pausas para hidratação e protocolos específicos de proteção durante as partidas





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