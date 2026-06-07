Copa de 2026: um mosaico global de gerações, clubes e talentos

Com 1.248 jogadores, a Copa de 2026 reúne veteranos como Messi e Cristiano Ronaldo, jovens promessas, domínio da Premier League e surpresas como o Real Madrid com poucos convocados. O torneio promete ser o mais eclético da história.

O Mundial de 2026 promete ser um dos mais ecléticos da história. Com 1.248 jogadores convocados, o torneio que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá reunirá um verdadeiro mosaico de gerações, nacionalidades e trajetórias, refletindo a globalização do futebol moderno.

Entre veteranos que acumulam quase duas décadas defendendo suas seleções e jovens promessas que buscam projeção internacional, a Copa se desenha como um palco de contrastes e recordes. Quando o assunto é o fornecimento de atletas para as seleções, os principais clubes do futebol mundial continuam exercendo protagonismo. O Manchester City lidera a lista, com 19 jogadores convocados para representar 12 países diferentes.

Logo atrás surgem Bayern de Munique, Paris Saint-Germain e Arsenal, reforçando o domínio das grandes potências europeias na composição dos elencos da Copa. Uma das maiores surpresas, porém, envolve o Real Madrid, que aparece com números semelhantes aos de equipes como PSV Eindhoven e Slavia Praga, algo incomum para o clube merengue.

A Premier League será a competição nacional mais representada, com um volume significativamente superior ao de outras grandes ligas europeias, confirmando a capacidade do campeonato inglês de atrair talentos de praticamente todos os continentes. A presença inglesa é tão ampla que até mesmo o Championship, a segunda divisão do país, aparece entre as ligas com maior número de representantes na competição.

Enquanto isso, a Liga Saudita segue consolidando seu crescimento internacional: após os investimentos realizados nos últimos anos, a competição enviará dezenas de jogadores ao Mundial, embora boa parte deles faça parte da própria seleção da Arábia Saudita. Entre os participantes, poucas equipes chegam tão experientes quanto a Argentina. Atual campeã mundial, a seleção sul-americana deve disputar aquela que pode ser a última Copa do Mundo de diversos nomes históricos do elenco.

O torneio também pode marcar uma despedida de peso para Lionel Messi. Aos 38 anos, o craque segue como referência técnica da equipe comandada por Lionel Scaloni e integra o grupo de atletas mais experientes da competição. No extremo oposto aparece a Costa do Marfim, dona do elenco mais jovem entre os classificados. Seleções apontadas como favoritas ao título, como Espanha, França e Inglaterra, também chegam com grupos marcados pela juventude e pelo processo de renovação.

A Copa de 2026 também servirá como palco para alguns dos maiores nomes da história do futebol internacional. Cristiano Ronaldo chega ao torneio próximo de ampliar ainda mais seu recorde de partidas por Portugal e segue acumulando marcas inéditas no cenário mundial. Ao lado dele, outros veteranos impressionam por manterem desempenhos de alto nível mesmo próximos dos 40 anos.

A expectativa é que vários deles ultrapassem ou se aproximem da marca simbólica de 200 jogos por suas respectivas seleções, feito alcançado por pouquíssimos atletas ao longo da história. Se os veteranos atraem os holofotes pela trajetória construída, a Copa também serve como vitrine para futuras estrelas. Com apenas 17 anos, um meia sul-americano já desperta atenção pelo desempenho apresentado antes mesmo de estrear em um Mundial.

Outros jovens talentos espalhados pelas seleções participantes enxergam o torneio como uma oportunidade de ganhar projeção internacional e despertar o interesse dos principais clubes do planeta. Entre os atacantes presentes, poucos chegam com números tão impressionantes quanto Erling Haaland. O centroavante da Noruega acumula uma média de gols pela seleção superior à da maioria dos grandes artilheiros da história do futebol internacional. Sua presença torna a Noruega uma das equipes mais perigosas da competição, mesmo não sendo tradicionalmente favorita.

Assim, entre veteranos lendários e jovens promissores, a Copa de 2026 se anuncia como um evento imperdível para os amantes do futebol





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