Copa AME: Partida marcada por violência em Catanduva

Uma partida da Copa AME sub-14, disputada em Catanduva, virou episódio de violência no último dia 2 de maio. O árbitro Thiago Carlos Berni foi agredido por jogadores, familiares e torcedores após o confronto entre Bola na Rede e Grêmio Olimpiense.

Um episódio de violência marcou uma partida da Copa AME sub-14, disputada no último dia 2 de maio, em Catanduva, no interior de São Paulo.

O árbitro Thiago Carlos Berni foi agredido por jogadores, familiares e torcedores após o confronto entre Bola na Rede e Grêmio Olimpiense, realizado no Conjunto Esportivo Anuar Pachá. Segundo o boletim de ocorrência, a tensão começou ainda durante a partida, quando um atleta do Grêmio Olimpiense foi expulso após agredir um adversário com um soco. Depois do apito final, a situação se agravou.

De acordo com o relato do árbitro, um jogador da equipe visitante iniciou uma nova discussão com ofensas, e, na sequência, familiares e torcedores invadiram o campo. Berni afirmou ter sido cercado por mais de dez pessoas e agredido com socos, chutes e até pedaços de madeira. A vítima recebeu atendimento médico e foi encaminhada ao Hospital Padre Albino, com lesões no rosto, nas costas e no ombro.

A confusão também causou danos ao banco de reservas e mobilizou equipes da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e Samu. O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia Seccional de Catanduva, e a polícia investiga os envolvidos. Após o episódio, a organização da Copa AME divulgou uma nota oficial repudiando as agressões e anunciou punições. A equipe sub-14 do Grêmio Olimpiense foi excluída da competição e multada em R$ 5 mil.

Além disso, os atletas citados no relatório da arbitragem receberam suspensão de quatro anos de torneios organizados pela entidade. A organização informou ainda que as punições poderá ser revistas caso haja colaboração na identificação de outros participantes da agressão





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Copa AME Violência Partida Agravamento Árbitro Conflito Familiares Torcedores Todo Cennit Hospital Padre Albino

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Colômbia: Desfecho da confusão que cancelou a partida da Libertadores entre Independiente Medellín e FlamengoA confusão que envolveu torcedores do Independiente Medellín e Flamengo, ocorrida na noite de quinta-feira (7), resultou em nove detidos, incluindo um menor de idade. As autoridades indicaram danos em 13 pias, nove vasos sanitários e 113 cadeiras arrancadas. O jogo foi cancelado após mais de uma hora de paralisação.

Read more »

Marca reúne estrelas em 'comercial histórico' para a Copa; relembra outras propagandasCampanha reúne craques do futebol mundial e estrelas da música e do cinema; Lance! relembra outras propagandas históricas de outros Mundiais

Read more »

Barcelona x Real Madrid: onde assistir ao vivo ao jogo do Campeonato EspanholVeja horário da partida e prováveis escalações dos times

Read more »

Hanzi Flick perde seu pai, mas se apresenta à partida crucial contra o Real MadridComo noticias tristes para o mundo do futebol, o técnico do Barcelona, Hansi Flick, recebeu a notícia do falecimento de seu pai na manhã deste sábado, poucas horas antes da partida contra o Real Madrid, que pode definir o rumo do título de La Liga. O gesto do Real Madrid demonstra a classe enquanto compete com uma nota oficial de pesar, demonstrar que sua competitividade é colocada em segundo plano por conta da tragédia familiar.

Read more »