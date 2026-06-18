Copa 2026: Média de gols recorde em 68 anos e zebras marcam primeira rodada

A primeira rodada da Copa do Mundo de 2026 registrou a maior média de gols em 68 anos, com destaques para vitórias de México, EUA e hat-trick de Messi, além de empates de Brasil e Marrocos e o surgimento de novas zebras como Cabo Verde.

A primeira rodada da Copa do Mundo de 2026 apresentou uma média de gols recorde , a maior em 68 anos, superando até mesmo a 'Copa das Copas' do Brasil em 2014.

O destaque inicial foi a performance ofensiva generalizada, com goleadas e多个 convictions surpreendentes. A partida entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, com 80 mil torcedores, terminou em 2 a 0 para os mexicanos, mas foi marcada por três expulsões: dois jogadores sul-africanos (Sithole e Zwane) e um mexicano (César Montes), sob a arbitragem do brasileiro Wilton Pereira Sampaio.

Já os Estados Unidos, em Hollywood, no SoFi Stadium diante de 70 mil pessoas, venceram o Paraguai por 4 a 1, com dois gols de Balogun, consolidando uma atuação dominante no primeiro tempo. O Canadá, por outro lado, ficou no empate em 1 a 1 com a Bósnia, apesar de ter sido superior na maior parte do jogo.

No duelo entre Brasil e Marrocos, válido pelo grupo com duas das dez melhores seleções do ranking da FIFA, o empate em 1 a 1 refletiu um jogo equilibrado. Marrocos foi melhor coletivamente, mas o Brasil, com um gol espetacular de Vini Jr, garantiu o ponto. A atuação, porém, expôs a necessidade de ajustes na equipe titular de Carlo Ancelotti, com cerca de três mudanças previstas para o próximo jogo contra o Haiti.

As estrelas mantiveram o brilho: Kylian Mbappé marcou duas vezes na vitória da França por 3 a 1 sobre Senegal, enquanto Lionel Messi, no mesmo dia, fez história com seu primeiro hat-trick em Copas do Mundo, liderando a Argentina a um 3 a 0 sobre a Argélia. Com isso, Messi igualou o recorde de Miroslav Klose como maior artilheiro da história dos Mundiais masculinos, ambos com 16 gols.

Outros goleadores como Haaland e Harry Kane, com dois tentos cada, foram decisivos nas vitórias de Noruega (4 a 1 sobre o Iraque) e Inglaterra (4 a 2 sobre a Croácia). Além disso, a competição já apresenta novas zebras carismáticas, como Cabo Verde, que empatou com a Espanha, reforçando o caráter imprevisível e emocionante desta edição





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