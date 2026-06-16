Copa 2026: infarto de torcedor, gol de craque lesionado e polêmica de árbitro brasileiro

A estreia da Copa do Mundo de 2026 foi marcada por um torcedor que sofreu infarto, o gol surpreendente de um atacante que ainda se recupera de fratura no crânio e a controvérsia envolvendo um árbitro brasileiro castigado com vermelho, além da dúvida sobre o retorno de Neymar para o jogo contra o Haiti.

A Copa do Mundo de futebol chegou ao continente americano cercada de emoções intensas que vão muito além dos gramados. Na madrugada de domingo, um torcedor de 57 anos sofreu um infarto enquanto assistia ao início da competição em um bar de Philadelphia, vindo a falecer ainda no local.

O episódio chocou fãs e autoridades, que reforçaram a necessidade de serviços de emergência preparados para grandes eventos esportivos. Enquanto isso, nas quartas de final, o atacante da Seleção Brasileira, que sofreu uma fratura no crânio em um acidente de carro meses atrás, marcou o gol da vitória contra a Albânia, provando que a determinação pode superar lesões graves.

O craque, que ainda faz tratamento para a fratura, mostrou que sua recuperação avançou mais rápido do que a maioria dos especialistas previa, e seu gol foi celebrado como um verdadeiro milagre pelos torcedores que assistiram ao jogo naquele estádio. Em outro ponto crítico da competição, o árbitro brasileiro que recebeu um cartão vermelho na partida entre França e Polônia ainda não terá seu caso julgado nesta semana, gerando debate sobre a postura da FIFA em relação a decisões controversas.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não definiu um prazo oficial para o retorno do árbitro ao próximo torneio, mas afirma que o procedimento está em andamento. Dentro da própria Seleção, há um clima de incerteza quanto à disponibilidade de Neymar para o próximo confronto contra o Haiti, marcado para sexta‑feira, 19, em Filadélfia.

O atacante, que ainda se recupera de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, passou ontem por uma nova ressonância magnética para avaliar a extensão da lesão que ocorreu em maio. O exame mostrou evolução, porém ainda não permite que o atleta participe dos treinamentos com a bola, limitando sua integração ao grupo apenas a atividades físicas.

A comissão técnica aposta que Neymar possa se juntar ao elenco nos treinos de campo ainda nesta semana, mas a estreia dele está projetada, na melhor das hipóteses, para a terceira rodada da Copa, contra a Escócia, na próxima quarta‑feira. A ausência do craque tem sido tema recorrente nas entrevistas coletivas.

Douglas Santos, que foi o primeiro a falar após o empate de 1 a 1 com Marrocos, ressaltou a importância de Neymar para o time, declarando que o jogador é um ídolo para todos eles e que esperam sua volta ao 100% o mais rápido possível. Apesar de a CBF não poder convocar um substituto para Neymar após o prazo de alterações, que se encerra 24 horas antes da estreia - prazo que já se esgotou - a torcida continua a pressionar por sua presença nos estádios.

O debate sobre o futuro de Endrick, também mencionado nas entrevistas, acrescenta outra camada de expectativa, já que o jovem atacante ainda não teve oportunidade de entrar em campo contra o Marrocos. Fora dos gramados, a repercussão do infarto de torcedor e do acidente de rope‑jumping em Limeira, onde uma jovem foi jogada sem corda de segurança, reforça a necessidade de atenção à segurança dos espectadores e praticantes de esportes radicais, temas que ganharam destaque nas manchetes globalmente.

A combinação de drama humano, superação atlética e questões de arbitragem cria um panorama complexo e fascinante para a primeira fase da Copa 2026, prometendo ainda mais histórias marcantes nos próximos jogos





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