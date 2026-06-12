Copa 2026: Especialistas explicam regras trabalhistas durante jogos da seleção

Com o início da Copa do Mundo de 2026, especialistas em direito do trabalho esclarecem quais são os direitos e deveres de empregados e empregadores em relação a vestuário, pausas e consumo de bebidas alcoólicas durante o expediente nos dias de jogos da seleção brasileira. A legislação não trata especificamente do evento, mas sim das regras gerais da relação de trabalho, cabendo o bom senso e a negociação entre as partes.

A Copa do Mundo de 2026 começou nesta quinta-feira (dia 11) e a estreia da seleção brasileira está marcada para sábado (dia 13), às 19h.

Com o início da competição, o clima de torcida já tomou conta dos brasileiros, inclusive dentro dos ambientes de trabalho. A proximidade dos jogos também traz dúvidas sobre o que é permitido durante o expediente. Questões relacionadas a vestuário, pausas para assistir às partidas e até o consumo de bebidas costumam ganhar espaço. Para esclarecer os principais pontos, o- A Copa do Mundo não é tratada especificamente pela legislação trabalhista.

Então, prevalecem as regras gerais da relação de trabalho. Por isso, para o bem de todos, o melhor caminho é a conversa, o bom senso e, de preferência, que a empresa comunique previamente o que será permitido - resume Bragança. - No entanto, a empresa pode estabelecer regras de vestimenta, exigir uniforme ou restringir o uso de determinadas roupas durante o expediente, especialmente quando houver necessidade de padronização da imagem institucional ou questões de segurança - afirma.

Na ausência de proibição, o uso da camisa da seleção pode ser liberado como forma de integração e descontração entre os funcionários. Segundo Thiago Bragança, o horário das partidas não é considerado pela legislação como motivo para interrupção automática do expediente. - Para assistir ao jogo durante a jornada de trabalho, é necessário que a empresa autorize, organize uma pausa, flexibilize o horário ou estabeleça alguma forma de compensação, por exemplo - explica.

A dúvida costuma surgir principalmente nos dias em que a seleção entra em campo à noite. Gabriel Calabria destaca que a legislação não obriga as empresas a anteciparem o encerramento da jornada. A liberação pode acontecer por decisão do empregador ou mediante acordo para compensação das horas, mas não é um direito garantido.

Ministério da Gestão autoriza saída antecipada para servidores federais em dias de jogo do Brasil na Copa Nesse ponto, os dois especialistas concordam que o bom senso deve prevalecer. Caso a empresa permita que os funcionários acompanhem as partidas, a torcida não pode gerar excessos, ofensas, riscos à segurança ou prejuízos à produtividade. Thiago Bragança afirma que, sem autorização expressa da empresa, o consumo de bebidas alcoólicas não deve ocorrer durante o expediente.

- No entanto, se houver liberação durante o horário dos jogos, como uma espécie de confraternização, a orientação é de muita cautela. O álcool precisa ser tratado com limite, responsabilidade e sem causar transtornos - explic





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