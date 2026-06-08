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Convocação Relâmpago: Éderson é Chamado de Última Hora para a Seleção Brasileira após Lesão de Wesley

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Convocação Relâmpago: Éderson é Chamado de Última Hora para a Seleção Brasileira após Lesão de Wesley
ÉdersonSeleção BrasileiraConvocação
📆6/8/2026 6:48 PM
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Em uma operação de guerra, o volante Éderson deixou o casamento de um amigo no Mato Grosso do Sul para se juntar à Seleção Brasileira nos Estados Unidos, substituindo Wesley cortado por lesão na véspera da Copa do Mundo.

Na manhã de domingo (7), o volante Éderson , da Atalanta, recebeu uma ligação que mudaria seus planos repentinamente. Ele estava no Mato Grosso do Sul, celebrando o casamento de um amigo ao lado da esposa Myckaela, quando o telefone começou a tocar insistentemente.

Do outro lado da linha, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informava que ele havia sido convocado para a Copa do Mundo, substituindo Wesley, que sofrera uma lesão grave durante um exame médico. A notícia pegou todos de surpresa, inclusive o próprio jogador, que ainda estava sonolento após a festa. A partir daquele momento, uma verdadeira operação de guerra foi deflagrada para levar Éderson até a concentração da Seleção, em Basking Ridge, nos Estados Unidos.

O primeiro problema foi o passaporte: o documento estava no Rio de Janeiro, enquanto o jogador se encontrava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Rapidamente, um amigo de confiança assumiu a missão de pegar o passaporte no Rio e levá-lo até São Paulo, onde Éderson embarcaria horas depois. A CBF já havia providenciado o visto norte-americano para todos os 55 jogadores da pré-lista, então essa burocracia estava resolvida. Enquanto isso, outra equipe trabalhava na logística pessoal do atleta.

Com pouco tempo, foi necessário separar roupas, equipamentos e tudo o que seria essencial para uma estadia que poderia se estender até a final do Mundial. Éderson não tinha nenhuma bagagem preparada, já que não esperava uma convocação tão repentina. Amigos e familiares se mobilizaram para organizar malas e documentos em questão de horas. O desembarque nos Estados Unidos foi marcado por uma recepção calorosa.

No hotel da Seleção, em Basking Ridge, os companheiros de time e a comissão técnica o saudaram com entusiasmo. O dia era de folga para os jogadores, mas muitos permaneceram nas dependências do hotel para se despedir de Wesley, que deixava a delegação após o corte. Éderson, agora, integrava o grupo e se preparava para o desafio de representar o Brasil na Copa do Mundo.

O volante da Atalanta já vinha sendo observado pelo técnico Tite e aparecia na pré-lista de 55 nomes. Sua versatilidade e capacidade de marcação o credenciaram para a vaga aberta por Wesley. A convocação relâmpago mostra a imprevisibilidade do futebol de alto nível, onde uma lesão pode mudar o destino de um atleta da noite para o dia. Agora, Éderson terá a oportunidade de mostrar seu futebol no maior palco do esporte.

A Seleção Brasileira, que encerrava sua preparação com um amistoso contra o Egito no último sábado (6), em Cleveland, já está focada na estreia na Copa. O grupo espera que a rápida adaptação de Éderson ao esquema tático contribua para o sucesso da equipe. Em meio à tensão e à correria, a história de Éderson se torna um exemplo de superação e prontidão.

Deixar a festa de casamento para embarcar em uma jornada rumo ao Mundial é algo que poucos jogadores vivenciam. Sua convocação inesperada reforça a máxima de que, no futebol, as oportunidades podem surgir quando menos se espera

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