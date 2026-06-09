Convocação de volante paraguaio do São Paulo reforça tradição Tricolor na Copa do Mundo

O volante paraguaio do São Paulo foi convocado para a Copa do Mundo de 2026, tornando-se o oitavo estrangeiro do clube a disputar o torneio. A matéria resgata a história de outros jogadores do Tricolor que representaram suas seleções em Copas, como os uruguaios Pedro Rocha, Forlán e o meio-campista com 453 jogos, além do colombiano Victor Aristizábal e do lateral Álvaro Pereira.
A seleção paraguaia anunciou a convocação do volante paraguaio do São Paulo para a Copa do Mundo de 2026, marcando a primeira vez que um jogador do clube é chamado pelo Paraguai para o torneio.
Este oitavo estrangeiro convocado pelo São Paulo para uma Copa do Mundo mantém a tradição do clube de ter atletas de outras nacionalidades como referências técnicas em suas equipes ao longo das edições do evento. Historicamente, entre 1974 e 2022, sete outros jogadores de seis diferentes seleções (Colômbia, Peru, Equador e Uruguai) foram convocados enquanto defendiam o Tricolor, sendo o Uruguai o que mais contribuiu com cinco atletas.
O volante, que disputa vaga com Alfaro, tem participado ativamente nos últimos jogos do Paraguai, somando 149 minutos nos três compromissos mais recentes, incluindo atuações completas em amistosos contra a Grécia e Marrocos. Sua trajetória com a camisa paraguaia inclui um gol e uma assistência em amistosos, ambos conquistados durante as Eliminatórias Sul-Americanas e em preparação para a Copa.
O Paraguai está no Grupo D e fará sua estreia contra os Estados Unidos, anfitrião do torneio, em Los Angeles, no dia 12 de junho. Posteriormente, enfrentará a Turquia em Santa Clara, no dia 20, e encerrará sua participação na fase de grupos contra a Austrália, no dia 25.
A participação de jogadores do São Paulo em Copas do Mundo remonta aos anos 1970, com a dupla uruguaia Pedro Rocha e Forlán, que foram fundamentais para o Uruguai na Copa da Alemanha. Pedro Rocha, veterano de três edições anteriores, usou a camisa 10 e Forlán, em sua segunda Copa, foi titular com a camisa 4. Apesar de sua experiência, o Uruguai foi eliminado ainda na fase de grupos.
Outro uruguaio que se destacou foi o meio-campista, segundo estrangeiro com mais jogos pelo São Paulo (453 partidas), campeão brasileiro e tetracampeão paulista. No México, ele ajudou o Uruguai a chegar às oitavas, onde foram eliminados pela Argentina. O único colombiano a ser convocado pelo São Paulo foi o atacante Victor Aristizábal, em 1998. Embora a Colômbia tenha sido eliminada na fase de grupos, ele jogou as três partidas.
Por fim, no Brasil 2014, o lateral-esquerdo Álvaro Pereira integrou a seleção uruguaia que alcançou as oitavas, quase enfrentando o Brasil. Essas histórias ilustram a relevância do São Paulo como fornecedor de jogadores para as principais competições internacionais, reforçando seu papel como um dos clubes mais importantes do futebol mundial
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