Tite anuncia lista definitiva de 26 jogadores para a Copa do Mundo 2026 e garante Neymar no elenco, independentemente de lesão. Time titular testado em amistoso contra o Panamá deve ser mantido na estreia. Contexto político e judicial do Brasil também ganha destaque.

O técnico Tite anunciou a lista de convocados para a Copa do Mundo da FIFA 2026 e confirmou que o Brasil levará exatamente 26 jogadores para o torneio, sem possíveis substituições adicionais.

"Ele vai estar conosco até o dia que estiver pronto. Acreditamos que ele vá se recuperar para o primeiro jogo da Copa. Se não puder, vai se recuperar para o segundo jogo. Não temos dúvida que não vamos trocar ninguém.

Os jogadores escolhidos são esses 26, e são esses que vão jogar a Copa", declarou o treinador, referindo-se a Neymar, que se recupera de lesão. A afirmação reforça a confiança da comissão técnica na recuperação do craque, mas também deixa claro que o grupo está fechado, independentemente de eventuais problemas físicos. A decisão ocorre a poucos dias da viagem para a América do Norte, onde a Seleção disputará a competição.

O último amistoso antes da Copa, contra o Panamá, serviu como teste final para o time titular. A escalação anunciada por Tite inclui Alisson no gol; a defesa formada por Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; o meio-campo com Casemiro e Bruno Guimarães; e o ataque composto por Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha e Vini Jr. Essa formação deve ser a base para a estreia no Mundial, com eventuais mudanças pontuais dependendo da evolução dos jogadores.

A partida, realizada em solo brasileiro, foi uma oportunidade para ajustar os últimos detalhes táticos e criar entrosamento entre os atletas que compõem o grupo. Aolição, o Brasil chega como um dos favoritos ao título, mas enfrenta um contexto extra-campo que chama a atenção. A decisão dos Estados Unidos sobre organizações como o PCC e o CV pode ter reflexos na segurança pública durante o Mundial, além de impactar a política interna brasileira, especialmente a eleição presidencial.

Mais de 41 milhões de eleitores estão aptos a votar, e a disputa deve ser acirrada entre candidatos da esquerda e da direita. Paralelamente, o Ministério Público entregou à Justiça a delação de Antônio Vinícius Gritzbach, morto em 2024, e pediu indenização de R$ 40 milhões por danos coletivos, o que coloca em Xeque a transparência e a justiça no país.

Ainda no cenário astronômico, uma rara combinação entre Lua Azul e microlua poderá ser observada entre a noite de hoje e a madrugada de domingo (31), atraindo olhares de todo o mundo, mas sem relação direta com o futebol. A concentração da Seleção, no entanto, deve ignorar esses eventos externos e focar exclusivamente na busca pelo hexacampeonato





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