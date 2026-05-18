Convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 - Neymar Incluido

A lista da convocação dos 26 atletas da Seleção Brasileira, anunciada por Carlo Ancelotti, inclui o retorno de Neymar após dois anos de afastamento por lesão. O ataque do Santos volta ao grupo após longo período de recuperação e tentará liderar o Brasil em sua quarta participação em Mundiais.

A lista da convocação dos 26 atletas da Seleção Brasileira que vão disputar a Copa do Mundo, anunciada por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (18), gerou repercussão imediata na imprensa esportiva internacional.

Na Espanha, o jornal esportivo Marca destacou a presença do camisa 10 do Santos na Lista, manchetando que 'A lista de Ancelotti para a Seleção Brasileira incluía uma surpresa: Neymar!!

'. No Brasil, o infobae destacou que a 'grande expectativa torno da primeira convocação do técnico italiano para a Copa do Mundo girava em torno da presença de Neymar'. Após a convocação, os jogadores da Seleção Brasileira vão começar a se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis, na próxima semana. Antes da estreia na Copa, o Brasil fará dois amistosos preparatórios.

A Seleção enfrenta o Panamá no dia 31 de maio, no Maracanã, e depois encara o Egito em 6 de junho, já nos Estados Unidos. No Mundial, o Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia será em 13 de junho, contra os marroquinos, no MetLife Stadium, em Nova Iorque/Nova Jersey. Depois, a equipe enfrenta Haiti e Escócia na sequência da fase de grupos





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