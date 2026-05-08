Conversas entre Lula e Trump não geram avanços concretos contra tarifas americanas

O diretor de jornalismo da CNN em Brasília, Daniel Rittner, analisa o encontro entre Lula e Trump, destacando que a reunião teve impactos distintos para o Lula candidato e o Lula presidente, sem avanços significativos nas negociações tarifárias.

As conversas entre o presidente Lula e o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , têm sido intensas, mas os resultados concretos para proteger o Brasil de novas tarifas americanas ainda não se materializaram.

Essa é a análise do diretor de jornalismo da CNN em Brasília, Daniel Rittner, que avaliou o encontro mais recente entre os dois líderes e destacou que a reunião teve impactos distintos dependendo da perspectiva pela qual é observada.

'Tem duas vertentes nessa reunião de hoje. Para o Lula candidato, foi uma excelente reunião. Para o Lula presidente, que negocia tarifas, foi relativamente indiferente', afirmou Rittner, em participação no programa WW desta quinta-feira (7). Do ponto de vista eleitoral, Rittner identificou duas preocupações centrais que motivaram a aproximação com a Casa Branca.

A primeira diz respeito ao temor de algum tipo de interferência do governo americano nas eleições brasileiras, seja pelo não reconhecimento de resultados ou pelo apoio a Flávio Bolsonaro na campanha.

'Você ter um canal bom de diálogo e uma amizade, reforçar a boa química com a Casa Branca, no fundo significa que Trump pode ficar tranquilo. Se Lula vencer, ele tem, se não exatamente um aliado, um cara que ele gosta aqui no Brasil', observou.

A segunda envolve o valor simbólico da imagem: 'A fotografia vale muito', disse Rittner, explicando que ela permite ao Palácio do Planalto entrar na disputa pela reeleição com a narrativa de que Lula tem acesso e resolve problemas onde outros falham.

'Eu sou um ator global, eu passo três horas na Casa Branca. Essa é a mensagem do Lula candidato', resumiu o analista. No campo das negociações comerciais, o panorama é menos favorável. Estimativas da consultoria Eurasia apontam que o Brasil pode enfrentar tarifas entre 25% e 30%.

Rittner explicou que muitos especialistas indicam que o patamar final ficará acima dos 10% aplicados de forma geral, mas abaixo dos 50% cogitados anteriormente. Há ainda uma investigação da Seção 301 que abrange 56 países, incluindo China, União Europeia e Japão, o que coloca o Brasil em um contexto multilateral de pressão tarifária. Segundo Rittner, já são cerca de seis ou sete contatos entre os dois líderes, entre encontros pessoais e ligações telefônicas.

Ele comparou o padrão dos encontros à história de um prefeito que queria 'ir para a Lua' e era respondido com pedidos de mais detalhes e novos prazos, como uma forma de ganhar tempo sem dizer não diretamente.

'A conversa de Lula com Trump tem sido sempre assim: daqui a 30 dias a gente conversa, daqui a 30 dias os ministros se reúnem. E isso não tem surtido efeitos concretos para blindar o Brasil de mais tarifas', conclui.

Além disso, a relação entre os dois países tem sido marcada por tensões em outros aspectos, como a questão ambiental e a política externa. Enquanto Lula busca reforçar a imagem de um Brasil comprometido com a sustentabilidade e a diplomacia multilateral, Trump tem uma postura mais protecionista e unilateralista, o que pode dificultar ainda mais a negociação de acordos comerciais favoráveis ao Brasil.

A falta de avanços nas discussões tarifárias também reflete a prioridade dada pelo governo americano a outros parceiros comerciais, como o México e o Canadá, que têm relações mais estreitas com os Estados Unidos. Nesse contexto, o Brasil precisa buscar alternativas para minimizar os impactos das possíveis tarifas, como a diversificação de mercados e a busca por acordos comerciais com outros blocos econômicos.

No entanto, a aproximação com Trump, mesmo que limitada, pode trazer benefícios políticos para Lula, especialmente em um ano eleitoral. A imagem de um presidente que consegue dialogar com um líder global como Trump pode ser explorada na campanha, mesmo que os resultados práticos sejam escassos. Essa estratégia de comunicação política tem sido cada vez mais utilizada por governos em todo o mundo, que buscam associar-se a figuras internacionais para ganhar legitimidade e apoio popular





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lula Donald Trump Tarifas Eleições Negociações Comerciais

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pix, terras raras, PCC: as pautas que podem ser tratadas entre Lula e TrumpSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

EUA tiveram conversas muito boas com o Irã nas últimas 24 horas, diz TrumpSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Câmara aprova projeto de lei sobre minerais críticosDeliberação ocorre na véspera do encontro entre Lula e Trump nos EUA

Read more »

Bolsonaristas se dividem entre silenciar e criticar encontro entre Lula e TrumpO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.

Read more »